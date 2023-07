Na stavu saletu, který vznikl mezi lety 1810 až 1813, se podepsaly desítky let socialismu, kdy sloužil jako sídlo pohraniční roty.

Přestože to tak zvenčí nevypadalo, lánský empírový salet byl v žalostném stavu. „Objekt i území jsou památkově chráněné, ovšem z titulu památkové ochrany jsme nenašli nic, co by mělo důvod být památkově chráněné. O tom mluví ostatně i stavebně-památkový průzkum, ze kterého jsme vycházeli,“ připomněl majitel

Devastace podle něj byla strašná, o památce se téměř nedalo mluvit. „Šli jsme do toho s tím, že jdeme rekonstruovat a zachraňovat něco, co památku jen vzdáleně připomíná,“ uvedl Nemcsics. Z vybavení se dochovala jen patka schodiště.

Obnovy se dočkalo také okolí. Přízemí se dvěma společenskými sály dominují neutrální barvy, na zdech převládá béžová. Stropy doplňují štuky, nebo trojrozměrné malby. Dvě další poschodí poslouží jako ubytovací část pro maximálně patnáct lidí v šesti apartmánech. Místnosti krášlí zdobené lustry.

„Uvnitř nebylo nic,“ přikývl kastelán zámečku Miroslav Uko. A pokračoval. „Jen čtyři obvodové zdi, které byly stejně nepoužitelné. Krovy, které se tvářily, že jsou hotové, byly ve skutečnosti jen podepřené lešenářskými trubkami,“ ukazoval kastelán.

Majitel Nemcsics připustil, že byl rozčarovaný nejen ze vzhledu zámečku, ale i přístupu památkářů. Se vzájemným vztahem podle něj pomohl starosta Břeclavi Svatopluk Pěček.

„Přes třicet let byly Lány neopravované a nevyužívané, což byla obrovská škoda. Jezdí tudy přece jen množství cykloturistů. S panem majitelem chceme spolupracovat. Přece jen se jen tři kilometry odsud nachází zámeček Pohansko. Rádi bychom proto společně ladili pořádané akce či koncerty,“ nastínil budoucí spolupráci Pěček.

Potěšení nad rekonstrukcí zámečku vyjádřil za knížecí rodinu i její mluvčí pro Českou republiku Michal Růžička. „Knížecí rodinu těší každá zpráva o tom, že se někomu podařilo - v tomto případě soukromému majiteli - zachránit či obnovit dílo jejích předků. Lánský zámeček nebyl bohužel jedinou památkou na českém území, kterou po nějaký čas obývala Československá lidová armáda. Komunistická moc po druhé světové válce dovedla devastaci řady kulturních památek takřka k dokonalosti. Je vždycky cenné, když se podaří tento osud zvrátit," reagoval pro Deník Růžička.

Historie zámečku Lány

Nachází se v oboře Soutok mezi Lanžhotem a Břeclaví . Jde o nejjižněji položenou stavbu Lednicko-valtického areálu . Zámeček je památkově chráněný od roku 1958, patří pod UNESCO .

. Jde o nejjižněji . Zámeček je památkově chráněný od roku 1958, patří pod . Vznikl během stavebního rozmachu Jana I. Josefa z Lichtenštejna, architektem je Joseph Hardtmuth . Postavený byl mezi lety 1810 – 1813.

. Postavený byl mezi lety 1810 – 1813. Architektonických úprav se dočkal v roce 1918 za doby vlády Jana II. Dobrotivého z Lichtenštejna. Přistavěl se salon a první patro .

. Čtyřicet let sloužil jako zázemí pohraniční roty . Přebývalo tady až 150 vojáků.

. Přebývalo tady až 150 vojáků. Kompletně zrekonstruovat se jej podařilo až Robertu Nemcsicsovi , který objekt v roce 2020 zakoupil.

, který objekt v roce 2020 zakoupil. Nový majitel obnovil i okolí zámečku a zrekonstruoval přilehlé budovy. Přes nádvoří zámku se dá dostat k restauraci Stroodel, která momentálně slouží jako bistro a k občerstvení především pro projíždějící cyklisty. Vidinou do budoucna je však nabízet zde zážitkovou gastronomii, takzvaný fine dining, zaměřenou na speciality ze zvěřiny.

zdroj: historik Daniel Lyčka