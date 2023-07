Svého majitele by mohl změnit Zámecký pivovar v Břeclavi. Nynějšímu vlastníkovi, společnosti Rosa market, by prodej pomohl při řešení špatné ekonomické situace. Ta vedla provozovatele prodejen se smíšeným zbožím Enapo až k insolvenčnímu řízení.

Změní Zámecký pivovar Břeclav majitele? Snímek je ilustrační. | Foto: David Mahovský

Na plán společnosti Rosa market prodat zbytný majetek, kam má patřit i břeclavský pivovar, upozornil server Seznam Zprávy. „Prodej části majetkové podstaty v reorganizaci podle předloženého reorganizačního plánu umožní dlužníkovi (společnosti Rosa market – pozn. red.) uspokojit své věřitele v plné výši a současně umožní dlužníku pokračovat v provozování jeho obchodního závodu,“ uvedla firma Rosa market ve zveřejněném insolvenčním návrhu.

Představitelé Břeclavi věří, že výroba piva bude v pivovaru i nadále pokračovat. „Aktuálně se domlouváme na spolupráci na letošních Slavnostech rajčat a Svatováclavských slavnostech, takže s ním počítáme," řekl Deníku břeclavský místostarosta Petr Vlasák.

Břeclav žije Slavnostmi piva. Zahrál Škwor i Chinaski. Najdete se na fotkách?

V Břeclavi se pivo vyrábělo do poloviny devadesátých let minulého století, obnova pak nastala až v roce 2013. „Návrat vaření piva do Břeclavi a oživení části podzámčí před lety mnohé místní potěšilo. Doufáme tedy i v budoucnost této značky, přestože je pro pivovary a hospody doba nelehká," reagoval Vlasák.

Už v minulých měsících kolovala po Břeclavi zpráva, že je pivovar u zámku prodaný, zastavil výrobu a budou místo něj byty. To letos na jaře místostarosta Vlasák po schůzce s vedením břeclavského pivovaru vyvrátil.

Připomeňte si loňské Slavnosti Břeclav

Zdroj: Deník/Petr Turek

„Na jaře jsme byli ujištění novým ředitelem Zameckeho pivovaru, že byť se mění majitel celé společnosti, pivovar v Břeclavi zůstává a jako hlavní pivo pro letošní sezonu plánuje Podlužan 10°," připomněl Vlasák.

První písemné zmínky o vaření piva v Břeclavi jsou už z roku 1414. Přímo v zámeckém areálu v Břeclavi vznikl pivovar v roce 1522.

O Zámeckém pivovaru Břeclav