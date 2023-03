Zámecký rybník v Lednici už plní voda. Opravy ho vrátily do doby Lichtenštejnů

Po dvou letech unikátní rekonstrukce opět přitéká do zámeckého rybníku v Lednici voda z Dyje. Opravy vrátily jeho podobu do doby Lichtenštejnů. Odrazy minaretu a vzrostlých stromů na hladině si už užívají první jarní návštěvníci památky, ale také hnízdící volavky či potápky roháči, kteří se pustili do námluv. Firma ještě opraví cesty narušené těžkou technikou.

Místo bahna opět voda. Po dvou letech unikátních oprav plní Zámecký rybník v Lednici voda z Dyje. Se souhlasem Karla Procházky | Foto: Deník/VLP Externista