Výjimečná obnova třicet hektarů velkého Zámeckého rybníka začala před dvěma lety. Za sto let se v něm nahromadily desítky tisíc metrů krychlových bahna. Břehy poškodila eroze, místy zmizely pod vodou v šířce až pěti metrů. „Nechali jsme vytěžit sto dvacet tisíc tisíc kubíků bahna, zčásti vodním sacím bagrem, zbytek odstranily klasické stroje. Část usazenin jsme ale ponechali na místě kvůli ochraně vzácných živočichů, jako jsou například škeble, žáby či pavouci,“ sdělil správce parku Oto Bernad.

Zhruba polovina vytěženého bahna posloužila k doplnění a obnově zaniklých břehů, jež předtím pracovníci vyztužili novými hrázemi. Zbytek si odvezlo Povodí Moravy na úpravy břehů v okolí řeky Dyje.

Na konci března už zaplní rybník voda z Dyje, tím ale stavební technika ze zámeckého parku nezmizí. „Po ukončení prací na rybníku a jeho napuštění začneme opravovat poškozené trasy v parku. Návštěvníky tak budou čekat místy omezení, například při vstupu na aktuálně upravovaných cestách. Do zahájení hlavní turistické sezony by ale mělo být hotovo,“ upozornil Bernad.

Generální údržba Zámeckého rybníka vyšla na téměř sto milionů korun. Vodní nádrž vznikla v roce 1811 a je součástí národní kulturní památky zámek Lednice. Cílem posledních úprav bylo navrácení podoby z časů prvorepublikových Lichtenštejnů a vytvoření lepších podmínek pro hnízdění ptáků. „Zámecký rybník nebyl posledních zhruba sto let odbahněn a postupně se zanesl,“ vysvětlil už dříve Jan Vybíral, ředitel Biosferické rezervace Dolní Morava, jež je investorem akce.

Na náročný zásah čekal rybník desítky let, jen administrativní povolovací proces stavby trval čtyři roky. „Voda ničila břehy rybníka. Byly už hodně vymleté, vyvracely se stromy. Bylo potřeba zpevnění a uvedení do původního stavu, do doby zhruba před sto lety," řekla kastelánka lednického zámku Ivana Holásková.

Devadesát procent nákladů z celkových sto milionů korun pokryla evropská dotace, zbývajících deset milionů daroval podnikatel František Fabičovic, jemuž patří břeclavská společnost Alcadrain. „V revitalizaci Zámeckého rybníka v Lednici vidím smysluplnou a dobrou věc, která bude prospěšná nejenom přírodě, ale i lidem. Proto jsem se rozhodl tento projekt podpořit,“ uvedl ke kroku František Fabičovic.

Návštěvníci parku jsou k obnově shovívaví. „Přijeli jsme sem na výlet po deseti letech a byli jsme překvapeni, že je rybník bez vody. I tak má ale zdejší příroda své kouzlo. Budeme muset přijet ještě jednou,“ komentovali procházku například manželé Ingrovi z Brna.