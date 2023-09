Snížení počtu zaměstnanců se dotkne celé instituce včetně památkové péče a správ památkových objektů. „Nemáme vůbec radost z toho, že se propouštění nevyhne ani nám. Řešit bychom to měli do konce letošního roku. Představu už zhruba máme. Propustit budeme muset pět stálých zaměstnanců,“ potvrdila Deníku kastelánka lednického zámku Ivana Holásková.

Turisté na Břeclavsku šetří. Ubylo jich v restauracích a hotelích. Lákaly zámky

Lednický zámek, který je letos s dvěma sty sedmdesáti tisíci lidmi vůbec nejnavštěvovanější památkou v zemi, aktuálně dává práci pětačtyřiceti stálým zaměstnancům. „V sezoně k tomu pravidelně přibývá tak patnáct brigádníků. Především jde o průvodce a pokladní,“ přiblížila kastelánka.

Pro provoz zámku bude chystané propouštění citelnou a jen těžko nahraditelnou ztrátou. „Ti lidé nám budou chybět. Trvalo nám roky, než jsme vybudovali tak skvělý tým, jaký teď máme. Postupně jsme nabízeli pracovní místa a navyšovali počet lidí. A teď jsme se dočkali toho, že zase musíme ubírat. Nemáme z toho radost, každá ruka nám bude scházet,“ posteskla si Holásková.

Se dvěma lidmi se bude muset rozloučit také kastelán valtického zámku Richard Svoboda. „Stálých zaměstnanců máme asi dvacet, dva budou končit. Pochopitelně, že jejich ztrátu pocítíme. Rozhodně nemáme lidí nadbytek. Každé omezení se projeví, ovšem musíme to zvládnout. Jde o rozhodnutí vedení a já vlastně nemám, co bych k tomu řekl. Jen snad, že mi ti lidé v provozu budou chybět,“ okomentoval kastelán.

Korejci po covidu objevují jižní Moravu. Láká je Lednice i Mikulov

Že by mohlo dojít ke zvratu, si správci zámků nemyslí. „Jde už nejspíš o definitivní stav. Vím, že se paní generální ředitelka Naděžda Goryczková snažila s ministerstvem domluvit lepší podmínky, než jaké byly původně nastavené, takže ani počty propouštěných nejsou tak dramatické, jak to zpočátku vypadalo. Vím, že dělala, co mohla,“ řekla smířlivě Holásková.

Naznačila zároveň, že v návaznosti na provoz zámku bude muset dojít k dalším změnám. „Úbytek stálých zaměstnanců budeme muset v případě potřeby řešit dodavatelským způsobem. Takže budeme zaměstnávat firmy. To není zrovna to pravé ořechové,“ doplnila kastelánka.

Národní památkový ústav, který je příspěvkovou organizací ministerstva kultury, aktuálně zaměstnává asi dva tisíce lidí v celé republice. Propouštění se má dotknout zhruba stovky z nich. Deníku to prozradila mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá. „V roce 2024 budeme mít zkrácený příspěvek na provoz. Krácení se dotkne i zřizovatelem stanoveného limitu mezd. To v podmínkách Národního památkového ústavu znamená, že musí přistoupit ke snížení počtu zaměstnanců, a to téměř o sto úvazků,“ informovala mluvčí.

Snižování počtu zaměstnanců se dotkne celé instituce. „A to jak sekce památkové péče, tak částečně i správ památkových objektů, kde je snahou minimalizovat dopad do profesí spojených s návštěvnickým provozem,“ poznamenala Černá.