U konce životnosti je systém vytápění v kongresovém sále zámku v Mikulově. Dosloužil po pětadvaceti letech. Revizoři doporučili jeho okamžité odstavení, místo konání tak musely změnit například plesy.

Město Mikulov pohledem ze Svatého kopečku. | Video: Deník/Lukáš Ivánek

Regionální muzeum v Mikulově, které o zámek pečuje, tak muselo přesunout asi desítku akcí do náhradních prostor. Instalace nové vzduchotechniky vyjde zhruba na šest milionů korun. Hotová má být ještě letos.

„Peníze máme schválené z Jihomoravského kraje. Vypracovaný je i projekt. Nyní už s projektanty řešíme varianty a detaily. Ještě přesně nevíme, kdy opravu zahájíme. Chystáme se vypsat výběrové řízení,“ uvedl pro Deník ředitel muzea Petr Kubín.

Nutnost obnovy vzešla z pravidelné kontroly. „Revizoři nám doporučili vytápění odstavit s tím, že je nevyhovující. Kdybychom to neudělali, existuje riziko, že by systém mohl selhat, došlo by ke zkratu a v katastrofickém scénáři by zámek třeba opět mohl vyhořet,“ nastínil Kubín.

Vzduchotechnika, která se stará o zimní vytápění a letní chlazení kongresového sálu, je totiž na půdě. „Je tam ohřev systému, kde se nasává vzduch a podle ročního období pak buď chladí, či ohřívá prostory sálu,“ upřesnil ředitel s tím, že obnova se týká pouze kongresového sálu. Ostatní prostory zámku využívají k vytápění klasické přímotopy.

Řadu předjednaných akcí tak mohla správa zámku pouze přesunout jinam. „U některých jsme pak řešili náhradní termíny, nebo jsme se domlouvali na jiných prostorách v Mikulově,“ připomněl Kubín.

Dodal, že projekt rekonstrukce vytápění by neměl být tak náročný, že by zasáhl do naplánovaných akcí v letošním roce. „To je pro nás samozřejmě dobrá zpráva,“ doplnil ředitel.