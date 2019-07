Mikulov – Speciální prohlídky určené pro rodiny s dětmi si na letní prázdninovou sezonu připravili v mikulovském zámku.

Rodinná prohlídka s názvem Staňte se pravým šlechticem! se koná každý všední den už od prvního července. A to vždy v jedenáct hodin dopoledne až do posledního srpna. Vhodná je pro děti ve věku od tří do dvanácti let.