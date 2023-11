/FOTOGALERIE/ Výjimečná předvánoční příležitost se naskátá návštěvníkům zámku ve Valticích na Břeclavsku. Od soboty 11. listopadu se tam knížecí byt Františka I. z Lichtenštejnu stane součástí svátečního okruhu.

Vánoční výzdoba na zámku ve Valticích. | Video: Deník/Iva Haghofer

Lidé mohou obdivovat krásu foukaného vánočního skla od zhruba desítky výrobců z Čech, Moravy a Slezska. Deník měl exkluzivní možnost se na novinku podívat den před otevřením.

„Základní myšlenkou byla prezentace ozdob jen českých, moravských a slezských výrobců. Moc se nám totiž nelíbí, že se na vánočních stromečcích v tuzemsku neobjevuje nic jiného, než jen umělohmotné baňky z Číny. V Česku máme přitom nádhernou a světově unikátní tradici ve výrobě foukaného vánočního skla,“ vysvětloval kastelán zámku Richard Svoboda.

Každý z vystavených vánočních stromů představuje práci jednoho výrobce. K vidění jsou dokonce i ozdoby zhotovené přímo pro valtický zámek. Nechybějí ani secesní ozdoby Koulier nebo foukané perličky z Poniklé, jenž jsou zapsané na světovém seznamu nehmotného dědictví UNESCO.

Neméně povedené jsou dekorace vytvořené studenty Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity nebo ty, na kterých pracovaly se svými učitelkami děti z místních škol a školek. Jeden stromek je dokonce i v lichtenštejnských národních barvách.

Vánoce na zámku takto slaví ve Valticích vůbec poprvé. Zatím na zkoušku. „Bylo nám líto, že ve Valticích prakticky vše končí svatým Martinem. Chtěli jsme, aby svatým Martinem naopak taky něco začínalo. Takhle dáme příležitost lidem, kteří přijdou do krásného zámeckého parku, aby se podívali i na okruh, který je bez průvodce, a aby si ho mohli projít svým tempem. Máme zde umístěné jen informační tabule, ve kterých si každý přečte jen tolik, kolik bude chtít,“ řekl kastelán.

Vánoční okruh je otevřený denně v čase od deseti hodin dopoledne do pěti odpoledne. A to až do poslední adventní soboty, která letos připadá na 23. prosince.