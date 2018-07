Zaměřeno na plasty: dobrovolníci v Brně se přidají ke světovému úklidovému dni

Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů UKLÍZEČ/KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 20.7.2018/ Úklid výrobních prostor pekárny a penzionu, pomocné práce ve výrobě. Obor vzdělání nerozhoduje, zapracujeme. Pracovní doba od 6:00 do 14:00 hod. Požadujeme zdravotní průkaz. Domluvte si telefonicky schůzku na čísle 731 418 707, A. Šmíd.. Pracoviště: Pekařství maja, s.r.o., U Pekárny, č.p. 142, 691 85 Dolní Dunajovice. Informace: Antonín Šmíd, +420 731 418 707.

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství - Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství 12 200 Kč

Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě DĚLNÍK, DĚLNICE V ZEMĚDĚLSTVÍ - ZAHRADNICTVÍ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: 19.7.2018 - práce ve sklenících. I základní vzdělání, dobrý fyzický stav, pracovní doba od 7.00 do 15.30 hodin (v letních měsících od 6.00, příp. od 5.00 hod.), vlastní doprava do práce nutná. KONTAKT: nejdříve dohodnou telefonicky schůzku s p. Jůvovou na tel.: 724 146 639, 519 363 914, e-mail: juvova@asjmorava.cz, Místo výkonu práce: Tvrdonice. Pracoviště: Jižní morava, a.s., 691 53 Tvrdonice. Informace: Marie Jůvová, +420 724 146 639,519 363 914.