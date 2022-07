Chvíle hrůzy zažili hned v prvních dnech prázdnin rodiče v obci na Kyjovsku. Malí sourozenci využili chvilky bez dozoru a bezpečí rodinného dvorku opustili kvůli dobrodružnému výletu linkovým autobusem. „Tajně do něj nastoupili zadními dveřmi a dojeli až do několika kilometrů vzdáleného města,“ uvedl mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.

Malých nezbedů si všiml řidič, který přivolal na pomoc místní policisty. „Ti se vydali zpět po trase, zda náhodou cestou nepotkají nějaké vyděšené rodiče. Zanedlouho se na ně usmálo štěstí a malé předškoláky po pár minutách opět vrátili šťastné rodině,“ potvrdil šťastný konec sourozenecké výpravy Petr Vala.

Dobrodružství si chtěl užít i čtrnáctiletý odvážlivec, který se na Hodonínsku vydal v noci na tajnou vyjížďku dědovým autem. Jeho počínání naštěstí včas uťali náhodně hlídkující policisté. „K jejich údivu na ně z vozidla od volantu koukal čtrnáctiletý chlapec. Uvedl, že vozidlo si tajně půjčil od dědečka, u kterého tráví prázdniny,“ uvedl policejní mluvčí Petr Zámečník.

Neobvyklé trávení volného času v tomto případě podle něj pohybovalo za hranou zákona. „Apelujeme na rodiče, babičky, dědečky, vysvětlete dětem riziko podobných dobrodružství a možné následky. Stejně tak raději uchovávejte klíče od motorových vozidel mimo dosah dětí. Můžete se tak vyhnout mnoha nepříjemnostem,“ upozornil v souvislosti se začínajícími prázdninami Zámečník.

Také podle psycholožky Petry Malíkové by měli rodiče a prarodiče své potomky alespoň jedním okem neustále sledovat a o prázdninách dbát více na zabezpečení dveří a zahradních branek. „Děti mívají momentální nápady, při nichž chtějí zažít dobrodružství. Nebezpečí na ně může číhat i v malém zahradním jezírku či blízkém lese. Proto by měli být rodiče a prarodiče více ve střehu nebo třeba pověřit dohledem staršího sourozence,“ doporučila Malíková.

Kdo si hraje, nezlobí. A nestárne. To vědí nadšenci do deskových her