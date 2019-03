Jižní Morava - Znojmo, Valtice, Mikulov či Lednice ale i další atraktivní místa na jihu Moravy jen stěží stíhají pokrývat potřeby řidičů-turistů pro parkování jejich aut. Znojmo nyní připravuje dvě nová parkoviště.

Parkoviště, ilustrační foto. | Foto: Deník / Drahomír Stulír

Přijet autem na okraj Znojma, zaparkovat zdarma na záchytném parkovišti, udělat pár kroků na autobusovou zastávku a do historického centra nebo třeba na koupaliště v Louce dojet městskou hromadnou dopravou. Taková je představa vedení Znojma při snaze nabídnout nové parkoviště ve městě. Znojmo by mohlo v blízké budoucnosti nabídnout dvě nová parkoviště. „Hledáme takové plochy, kde by lidé, kteří do Znojma přijíždějí nejen za prací, mohli zdarma parkovat. Zároveň by na takováto místa měla navazovat městská hromadná doprava. V současné době například řešíme lokalitu Amerika, tedy mezi Přímětickou a Resslovou ulicí, kde jsou umístěné garáže. Je jich necelá stovka. Aktivně jednáme s jejich majiteli,“ uvedl starosta Znojma Jan Grois s tím, že další pozemek je v ulici 28. října u nádraží. Ten město koupilo v loňském roce.