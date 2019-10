Slovácký tanec verbuňk a jízda králů, velikonoční obchůzky s jidáši na Bučovicku či technologie výroby modrotisku. To všechno jsou unikátní součásti tradiční lidové kultury zapsané na seznam nemateriálních statků kraje. Nově by k nim mohlo přibýt i ochotnické divadlo.

Usiluje o to Divadelní spolek bratří Mrštíků z Boleradic na Břeclavsku. „S myšlenkou přišel jeden z našich nejstarších členů, kolega Jan Koráb. Na jižní Moravě jsou na tři desítky podobných souborů. Dá se říct, že v téměř každé obci se hraje ochotnické divadlo, které má u nás obrovskou tradici a sílu,“ zdůvodnil předseda spolku Jindřich Kahoun.

Jak připomíná, cílem ochotníků bylo vždy hrát a rozdávat radost především místním lidem. „Hrajeme klasické hry, které se líbí. Často u nás v divadle hostují i jiní ochotníci, my zase vyrážíme k nim. Zápis by nám proto svým způsobem pomohl vytvořit i jakousi platformu pro budoucí spolupráci,“ vysvětlil Kahoun.

Jak dodal, do Boleradic se navíc na přelomu března a dubna vrátí krajská přehlídka vesnických divadelních souborů. Tentokrát s názvem Mrštíkovo divadelní jaro.

Že by zapsání mezi nehmotné památky mohlo ochotnickému divadlu pomoct, si myslí i Anna Haluzová, vedoucí divadelního spolku Kadet Starovičky. „Ochotnické divadlo náš region obohacuje. Na vesnicích už se nyní často zapomíná na místní zvyky, tradice a vzpomínky, divadlo však může tuto vesnickou identitu uchovat,“ myslí si Haluzová.

Za fenomén označuje ochotnické divadlo i ředitel dolnověstonické základní školy a herec Zbyněk Háder. „Hraji v Boleradicích, Hustopečích, Starovičkách, ale i s krajánky v rakouské metropoli Vídni. Ochotnické divadlo podle mě přispívá ke kulturnosti obcí, pomáhá udržovat úroveň českého jazyka. Pokud by se podařilo se žádostí uspět, byla by to pocta všem amatérským divadelníkům,“ poznamenal.

O tom, zda se ochotnické divadlo objeví po boku modrotisku či jízdy králů, rozhodne odborná komise složená ze zástupců kraje. „K vyhodnocení dojde do 31. října. Návrhy byly letos podány dva. Kromě divadla i keramika – kamenina na Letovicku a Kunštátsku,“ prozradila mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje

- Slovácký verbuňk a Jízda králů (zápis: 2013)

- Velikonoční obchůzky s Jidáši na Bučovicku (zápis: 2015)

- Technologie výroby modrotisku (2015)

- Smrtnica a chození s babú na Smrtnou neděli (2016)

- Technologie tkaní činovati na Horňácku (2017)

IVA HAGHOFER

JAN BOHÁČ