Podobná situace podle něj aktuálně panuje v Podhradí nad Dyjí na Znojemsku. I tam je více než stoletá voda. „Ani tam nemáme hlášenou žádnou evakuaci. Nežije tam moc lidí, jsou tam často turistické objekty, ale tam je situace za mě nejhorší," podotkl Grolich.

Upozornil, že v okolí Vranovské přehrady byly srážky skoro až dvojnásobné oproti tomu, co předpovídali meteorologové ještě v sobotu ráno.

Antonín Tůma z Povodí Moravy informoval, že velmi nepříznivé byly pro jižní Moravu srážky na rakouském území a v povodí Dyje, které prudce zvedají přítoky Vranovské přehrady.

Vodohospodáři budou postupně zvyšovat odtok z Vranovské přehrady na 150 a následně až na 220 vteřinových kubíků vody. „Je to maximum, co můžeme z nádrže odpustit," potvrdil Tůma.

Pozitivní zprávy měl hejtman o situaci na Židlochovicku, kde hrozil i přeliv hladiny řek. „Židlochovicko zatím drží. Podobně je problematické území Bílovic nad Svitavou. U těchto míst by neměla být hladina nijak krizová pro tamní území," podotkl Grolich. Ohrožené byly hlavně Rajhradice a Opatovice.

Řeka Svratka v Židlochovicích měla podle Grolicha v nedělních dopoledních hodinách kulminovat. „Hladina by se měla držet pod pěti metry, na což je město připravené," sdělil Grolich.

Od sobotního večera platí třetí stupeň povodňové aktivity na Svitavě na území Brna. „Ke kulminaci řeky by mělo dojít dnes v odpoledních hodinách. Podle predikcí, které máme, by nemuselo docházet k evakuaci," komentovala aktuální situaci v neděli dopoledne brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Hlavní místo, kde hasiči s dobrovolníky plnili protipovodňové pytle, vzniklo v minulých dnech na brněnském výstavišti. „V Brně se nám povedlo naplnit více protipovodňových pytlů, než je v tuto chvíli potřeba. Všechny městské části mají dostatečné zásoby. Máme přibližně čtyři tisíce protipovodňových pytlů, které jsme nabídli ostatním obcím s rozšířenou působností v rámci Jihomoravského kraje," oznámila Vaňková.

V pondělí má podle předpovědi meteorologů pořád na jihu Moravy pršet. „Už to nevypadá na padesát milimetrů, ale až třicet milimetrů. Ovšem území je zcela nasycené a jakékoliv menší srážky nám mohou přinést problémy a na to se musíme připravit. Musíme být nachystaní i na to, že z Jeseníku přiteče velké množství vody do řeky Moravy, přiteče velké množství z Bečvy," doplnil hejtman.