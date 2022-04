Vedení obce už má zpracovanou i projektovou dokumentaci. Zásah má být co možná nejmenší. „Nejprve necháme vyčistit náletové dřeviny. Pak vybudujeme nové cestičky především z přírodních materiálů jako je kámen. Počítáme s tím, že zde přibydou hrací plochy pro děti i místa k odpočinku. Nahoře na kopci pak chceme postavit dřevěný altánek, který by byl uzpůsobený například k rodinným setkáním, a v němž by bylo možné třeba i grilovat,“ ukazoval na místě redaktorce starosta.

Za obnovu pozemků je ráda i jedna z tamních obyvatelek, kterou Deník Rovnost oslovil. „Někdo je proti, jiní jsou zase pro. Já jsem spíše pro, jakákoli aktivita, která napomůže přírodě, je podle mě užitečná. Rozhodně je to lepší než budovat cokoli z betonu nebo stavět elektrárny,“ nechala se slyšet žena, která se však představit odmítla.

Kopec nad obcí ve směru na Šitbořice postupně zarůstá a některé dříve přístupné cesty už jsou již zcela neprůchozí. „Přírodní ráz místa však chceme zachovat. Kromě toho připravujeme také informační tabule, ze kterých se lidé dozvědí, jací živočichové zde žijí, nebo také to, jaké rostliny jsou tady doma," popsal Rainet.

Podobné myšlenky vítá kupříkladu břeclavský ekolog Filip Šálek. „Tyto způsoby obnovy se mi moc líbí a je dobře, že se najdou obce, které takové záměry chtějí realizovat,“ zareagoval při pohledu na připravované vizualizace.

Lidé, kteří místo dobře znají, se na proměnu těší. Podle Kateřiny Vontorové je důležité, aby příprava chystaného rozšíření a zkultivování nyní příliš nevyužívaného prostoru neponičila stávající plochy. „Hlavně, aby nepřijely bagry, a aby novým plánům nemusely ustupovat stávající stromy a keře. Ať je to především udělané citlivě, a ať to respektuje nynější charakter místa. Čím víc zeleně a vodních ploch, tím líp pro nás lidi. No a pokud pomůže Nikolčický přírodní park tomu, aby vyšli lidé ven do přírody, rozhýbali se, a třeba se ještě něco naučili o místní fauně a flóře, tak jsem jedině pro,“ usmívala se žena z Blanenska, která do Nikolčic jezdívá za přáteli.