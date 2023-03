/FOTO/ Havárie vodovodního potrubí poškodila zhruba před rokem a půl most přes řeku Jihlavu v Brněnské ulici v Pohořelicích. Závady na mostě nyní pracovníci opraví. „Nyní pokračuje výběrové řízení na zhotovitele. Předpoklad začátku prací je konec dubna letošního roku," sdělil Petr Holeček z tiskového odboru krajského úřadu.

Havárie vodovodního potrubí poškodila zhruba před rokem a půl most přes řeku Jihlavu v Brněnské ulici v Pohořelicích. Foto z doby po havárii. | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková

Práce mají trvat asi tři měsíce, předpokládané náklady jsou tři miliony korun bez daně. „Pracovníci odfrézují asfaltové vrstvy na mostě, odstraní poškozené izolace, zřídí nové a položí nové asfaltové vrstvy," vyjmenoval Holeček. Dále dělníci utěsní dilatační spáry, opraví poškozený povrch a dají tam vodorovné dopravní značení.

Silničáři budou most opravovat po polovinách a za provozu. „V centru města stačí, aby byl chvilku třeba semafor a silnice se v ranní či odpolední špičce zaplní auty. Lidé to asi budou nelibě snášet. Místo je ale potřeba opravit, musíme to vydržet," řekl pohořelický starosta Miroslav Novák.