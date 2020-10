Zavření středních škol nechápe učitel tělocviku na břeclavském gymnáziu Zbyněk Chlumecký. „Do konce října chodíváme s žáky ven, jsou na čerstvém vzduchu. Už nyní děti sedí doma u počítače, pak u něj budou dvanáct čtrnáct hodin. To zdraví škodí mnohem více, než kdyby chodily do školy,“ míní učitel.

Právě u víceletých gymnázií nastane zvláštní situace. Zatímco žáci nižších ročníků dál budou chodit do školy, z vyšších ročníků zůstanou doma. Ředitel hodonínského gymnázia a obchodní akademie Jiří Hubačka přiznal, že pro některé kolegy to bude větší zápřah. „Někteří pedagogové budou muset přebíhat z distanční do prezenční výuky. Zatím to máme naplánované tak, že v dálkové formě odučí asi polovinu hodin. Budu ale příjemně překvapený, když toto opatření bude platit jen dva týdny,“ poznamenal.

Ředitel gymnázia na brněnském Slovanském náměstí Dalibor Kott zmínil, že oproti jaru by nyní situace mohla být jednodušší díky tomu, že budou normálně fungovat základní školy. „Nejhorší bylo tehdejší období pro vyučující, kteří byli zároveň matkami dětí, jež navštěvovaly základní školu. Přes den učily své děti, pak se věnovaly práci doma a pak jako učitelé distanční výuce,“ přiblížil.

Studentka Knápková distanční výuku vítá. „Čas si organizuji sama,“ uvedla.

Především omezení praktické výuky se obával ředitel Střední školy stavebních řemesel v brněnských Bosonohách Jiří Košťál. „Zkušenost je nepřenositelná. Máme i videosekvence, kdy předvádíme jednotlivé technologické postupy, ale to samo o sobě řemeslníka z dětí neudělá,“ řekl.

Podle ministra školství Roberta Plagy se však v nadcházejících čtrnácti dnech může praktická výuka konat.

Za zachování praktického vyučování se ve středu přimlouval také ředitel Střední školy automobilní v Kyjově na Hodonínsku Radek Hladný. „Pomohlo by i to, kdyby si studenti mohli dodělat jízdy v autoškole. Kvůli opatřením v minulém školním roce si totiž někteří žáci dodělávají řidičáky ještě po prázdninách,“ sdělil.

Kromě středních škol se omezení na jihu Moravy týká i základních uměleckých a vyšších odborných škol.

Omezení na jihomoravských školách:

střední školy: od pondělí dva týdny distanční výuka, kromě praktického vyučování

základní umělecké školy: od pondělí výuka na dálku

kdy tyto školy zavřou: pokud je okres na takzvaném semaforu označený červenou či oranžovou barvou

základní školy: u prvních a druhých stupňů hudební výchova bez zpěvu, místo tělesné výchovy doporučená pohybová aktivita venku

mateřské školy: i nadále bez omezení