/VIDEO/ Krach společnosti Rosa market, která provozovala obchody se smíšeným zbožím Enapo, uzavřel i prodejnu v centru Břeclavi. Provozovna v sousedství obchodního domu BřecLOVE, která je mezi lidmi ve městě známá jako potraviny „U Schmieda“, nyní zeje prázdnotou. Ovšem ne na dlouho. Prodejnu totiž převzal řetězec s potravinami Jednota.

Zrušenou provozovnu Enapo v centru Břeclavi už v říjnu nahradí Jednota. | Video: Deník/Iva Haghofer

První zákazníky přivítá v nových barvách už začátkem října. Deníku to prozradila výkonná ředitelka Jednoty Mikulov Zuzana Petáková Kormanová. „Čekáme ještě na dodání regálového systému z Itálie, abychom měli provozovnu kompletně připravenou pro vystavení zboží. Na den přesně otevření oznámit nedokážu, ovšem obecně půjde o první polovinu měsíce října. Předpokládáme, že by to mohlo být už 6. října,“ sdělila.

Otevírací doba zůstane shodná s tou, na jakou byli zvyklí zákazníci prodejny Enapo. Nakoupit si tady však lidé budou moci i po zavření. Dveře do obchodu zde totiž, stejně jako v nedaleké Lednici, otevře zákazníkům třeba i o půlnoci mobilní aplikace. „V dohledné době chystáme prodejnu spustit i v automatizovaném režimu čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu,“ překvapila výkonná ředitelka.

Nová prodejna Penny v Krumvíři, supermarket láká i zákazníky z okolních obcí

Potkávat zde budou lidé dokonce i tytéž prodavačky. Vedení Jednoty totiž nabídlo propuštěným zaměstnancům nové pracovní smlouvy. To potěšilo například Alenu Jarešovou z Hrušek. „Do Jednoty chodím nakupovat pravidelně i u nás v Hruškách. Prodavačky jsou vstřícné, příjemné a rády poradí, když nemůžu něco najít,“ pochvalovala si žena.

Redakce Deníku ji potkala ve chvíli, kdy mířila do prodejny vedle nákupního centra BřecLOVE. Že je zavřená, ji zarazilo. „Chtěla jsem si koupit hrubou krupici, vždycky ji v sortimentu měli. Dlouho jsem ale v Břeclavi nebyla, vůbec jsem netušila, že už potraviny nejsou otevřené. Měla jsem to tady ráda, raději než jiné obchody. Nebylo to moc velké, ale zato přehledné, člověk vše hned objevil. A to ať už drogerii, nebo potraviny,“ vyzdvihovala Jarešová.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Přestože je prodejna rozměrově menší, vedení Jednoty zákazníkům slibuje nabídnout zboží, na které jsou zvyklí. „Plánujeme prodávat převážně potraviny, ale určitě se zde objeví i zúžený sortiment drogerie a smíšeného zboží,“ přiblížila Petáková Kormanová.