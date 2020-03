/FOTOGALERIE/ Zbrusu nové zázemí začnou nejspíš už v květnu využívat valtičtí fotbalisté. Součástí sedmašedesát metrů dlouhé a třináct metrů široké budovy s terasami pro tribuny bude i prostorná šatna pro domácí tým se saunou k regeneraci.

Valtičtí fotbalisté se již brzy dočkají nového zázemí. | Foto: Luboš Kukliš

Stavbu, která vyšla na sedmadvacet milionů včetně daně, má zhotovitel vedení týmu předat již na konci dubna. „Dosavadní kabiny, které mužstvo využívalo, byly zcela nevyhovující. O tom, že bychom měli postavit zázemí nové, se hovořilo posledních asi osm let. Původně se měly kabiny stavět na povrchu. To však nedovolili památkáři. Projekt jsme proto nechali upravit tak, aby byla většina zázemí schovaná pod zemí. Ze silnice tedy prakticky nebudou kabiny vidět. Stavbu to nicméně prodražilo oproti původnímu plánu o asi třicet procent,“ přiblížil předseda valtického klubu Luboš Kukliš.