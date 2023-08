Nový areál technických služeb, jehož součástí je i hasičská zbrojnice, zprovoznili Novosedelští. Komplex, který tamní vyšel na zhruba čtyřiatřicet milionů korun, si lidé poprvé prohlédnou při slavnostním otevření v sobotu.

V Novosedlech zprovoznili nový areál technických služeb, jehož součástí je i hasičská zbrojnice. Lidé si ho poprvé prohlédnou při sobotním slavnostním otevření. | Video: Deník/Iva Haghofer

Areál je zkolaudovaný už od října loňského roku. „Bylo jej však třeba přestěhovat, dovybavit a celkově se zde zabydlet. Nechtěli jsme ji otevírat prázdnou a nevyužívanou, ale plně funkční. To proto, aby si lidé uměli představit, co jim komplex přinese. Vyčkávali jsme i z toho důvodu, že právě letos oslavujeme sto čtyřicet let od založení sboru hasičů,“ zdůvodnil prodlevu tamní starosta Jan Mondek.

Dvě třetiny komplexu tvoří zázemí pro technické služby. Šestice stálých zaměstnanců a dva brigádníci tak budou mít všechny potřebné stroje a mechanizaci přehledně na jednom místě. „Dosud tomu tak nebývalo, jako zázemí jsme využívali hned několik míst rozesetých různě po obci, což nebylo praktické a vlastně ani komfortní,“ zmínil starosta.

VIDEO: Soutok u Lanžhota bude chráněnou krajinnou oblastí, řekl ministr Hladík

Součástí technického zázemí je pochopitelně také denní místnost pro zaměstnance s kuchyňkou a s kompletním sociálním zázemím.

Třetina komplexu pak patří hasičům. Kromě místa pro stání dvou vozů je ve zbrojnici také prostor pro setkávání a činnost mladých nadšenců. „Hasiče jsme přesunuli z nevyhovujících prostor v centru obce. Dosud sídlili v bývalé ledárně za obecním úřadem. Jde o domeček k likvidaci. Na jeho místě bychom v budoucnu chtěli vytvořit jakési náměstíčko a přesunout sem kulturní akce,“ nastínil starosta.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Celý areál si Novosedelští zaplatili z obecní kasy. „Velice nám ale pomohl místní výrobce cihel, který nám na veškerou výstavbu poskytl zdarma cihly i spojovací materiál,“ poznamenal Mondek.