Zažil misi v Afghánistánu. Od ledna pomáhá bojovat na kovidovém oddělení ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Nejsilnější zážitek pro čtyřiatřicetiletého Lukáše Slejšku byl samotný příchod na kliniku. „Všechny ty přístroje, kanyly a hadice, které vedly z pacientů. Něco takového jsem viděl poprvé v životě,“ vzpomíná na svůj prvotní šok voják, jenž při zahraniční operaci zažil i sebevražedný atentát na jejich obrněné vozidlo.

Armádní zdravotník Lukáš Slejška absolvoval i misi v Afghánistánu na základně Bagram. | Foto: se souhlasem Lukáše Slejšky

Slejška chtěl vždycky pomáhat lidem. Profese zdravotní sestry ho zaujala natolik, že šest let pracoval v brněnské psychiatrii. Poté vstoupil do armády. „Chtěl jsem zažít dobrodružství a vnést do života trošku akce,“ objasňuje armádní zdravotník z bojového praporu v Bučovicích svoje rozhodnutí.