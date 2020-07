Z nové rozhledny se nejspíš už v září podívají do kraje lidé ze Staroviček. Vedení obce již vysoutěžilo zhotovitele, který následnici zbořené rozhledny U Obrázku postaví.

Takto vypadala rozhledna U Obrázku ve Starovičkách. | Foto: Wikipedie

„Zkolaudovaná a uvedená do provozu by nová rozhledna měla být na konci září. Vzhledem k tomu, že z kopce je do kraje už tak pěkný výhled, bude opět vysoká asi jen tři metry,“ přiblížil starosta Staroviček Vladimír Drbola.