Pohledově však i v budoucnu zůstane silueta původních budov ze šestnáctého století zachovaná. Možná už do tří let zde vyrostou desítky bytů, přibude nová kavárna a uvažuje se i o galerii. „Chceme k projektu přistoupit zodpovědně, rádi bychom do devíti měsíců pořídili studii, do roku a půl pak projektovou dokumentaci a do tří let bychom rádi měli většinu objektů hotovou. Myslím, že při naší síle stavební firmy Plus a břeclavské VHS bychom to mohli zvládnout,“ uvedl vedoucí oddělení developerských projektů Jiří Šetina.