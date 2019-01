Břeclav /VIDEO, FOTOGALERIE/ - Dvojice rozverných klaunů začala navštěvovat dětské pacienty v břeclavské nemocnici. Přivážejí zábavu a uvolnění

Rozzářené dětské oči, smích a spousta legrace. I takový může být pobyt na dětském oddělení břeclavské nemocnice. Už potřetí tam totiž zavítali na návštěvu zdravotní klauni. Ti se snaží malé pacienty rozveselit především vtipnými scénkami nebo drobnými dárečky.



I toto úterý se dvojice klaunů z Brna vydala do Břeclavi. Postupně navštívili několik oddělení, kde leží děti, a ty je jen nerady pouštěly pryč.



„Přemýšlel jsem, co tak můžu v životě dělat s tím, co jsem vystudoval. Mám Janáčkovu akademii múzických umění obor klaunská scénická a filmová tvorba. A teď vidím, že to dětem pomáhá, že má moje práce smysl,“ usmíval se ještě s bambulkou na nose Saša Stankov, který se s nemocnými dětmi setkává jako klaun už více než rok.



Jeho klaunská kolegyně prozradila, že brněnská pobočka sdružení má dvanáct členů a pravidelně navštěvují nemocnice čtyřikrát týdně.



„S tím, že se dětem nechce moc smát, se setkáváme třeba na onkologii. Ale už nás znají, protože tam chodíme dvakrát týdně. Ke každému se snažíme přistupovat individuálně. Hlavně podle toho, jaká je v pokoji atmosféra,“ přiblížila netradiční povolání Petra Bučková.



Dvojice slavila úspěch u dětí i tentokrát. Přestože byli malí pacienti pohromadě, bavili se všichni. Starší, i ti mladší. Klauni každého vyšetřili speciální balónkovou metodou, na základě které pak z nafoukaných balónků vykouzlili různé druhy zvířat. A smíchem nakazili úplně každého.



„Moc se mi klauni líbili,“ říkal rozradostněný čtyřletý Roman Pazderka z Bořetic, který v ruce ještě pořád svíral jedno z vyrobených zvířátek.



„Samozřejmě děláme jiný humor pro náctileté a jiný pro malé děti. Proto je lepší, když chodíme po jednotlivých pokojích, kde se jim věnujeme, a nejsou třeba v jedné místnosti,“ uvedla k návštěvám malých pacientů Bučková.



Reakce dětí i jejich rodičů jsou podle ní převážně kladné. Přesto se občas setkají i s odmítnutím. „Sami si řeknou, že dnes ne. A my to respektujeme. Někdy pak i z toho ne vzejde pěkná klauniáda,“ uvedla.



„Jsme moc rádi, že je tady máme, protože je to celoevropský projekt. Zástupci Sdružení Zdravotní klaun nás oslovili s tím, jestli bychom s nimi nechtěli spolupracovat a jestli je známe. A pak už se jen domluvila schůzka s naší paní ředitelkou,“ byla projektem nadšená vrchní sestra nemocnice Ludmila Jeřábková. Ta zároveň dodala, že břeclavská nemocnice je už osmačtyřicátou, do kterého klauni jezdí.



Jak prozradila mluvčí břeclavské nemocnice Radomíra Schweitzerová, uvažují i o tom, že by klauni mohli navštěvovat také seniory.



„U nás by se to určitě uplatnilo, protože jsou tady senioři na mnoha odděleních. Je to skvělý projekt, úsměv je hrozně potřeba,“ souhlasí s návrhem hlavní sestra.

Autoři: ELIŠKA WINDOVÁ

JIŘÍ ŠEVČÍK