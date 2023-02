Do soutěže ji přihlásil přítel Martin. Dozvěděla se o tom až ve chvíli, kdy byla vybraná na postup. „Když přišel z Prahy dopis, že jsem se dostala dál, byla jsem dost zaskočená. Nevěděla jsem, o co se jedná, ale udělalo mi to obrovskou radost,“ říká Uhrová.

Podpora přítele je pro ni i při práci velmi důležitá. „Pamatuji si, že když jsme byli na prvním rande, zpětně mi řekl, že se mu na mně líbilo i to, jak hezky jsem mluvila o své práci a jak moc mě naplňuje,“ vzpomíná s úsměvem. To měl být i důvod, proč přítel do soutěže Nikolu přihlásil.

V soutěži Uhrová nejdříve musela vypracovat medailonek. V něm se lidé mohli dozvědět například, že ve svém volném čase ráda peče, chodí na vycházky do přírody a kromě dětí má ve svém srdci i psy.

Na základě informací z medailonů hlasovali lidé pro své favority pomocí SMS v semifinálovém kole. „Pro mě hlasovala nejenom rodina a přátelé, ale taky pacienti. A musím říct, že jsem měla opravdu velkou oporu ve všech,“ líčí zdravotní sestra. V semifinálovém kole získala druhý nejvyšší počet hlasů, a to 451.

Přehlídka s Bernatským

Finále soutěže bylo součástí reprezentačního plesu Sestry na sál!, který se uskutečnil v pátek 24. února. Pro šestadvacetiletou dívku byl tento den stresující. Od rána byla na nohou. Postupně zkouška šatů, účesů, líčení, nástupů na pódium. „O půl deváté večer jsme měly přehlídku ve zdravotnickém oděvu, kde nás představoval moderátor Vojtěch Bernatský. Každá z nás pak dostala otázku od jednoho z porotců, kterou jsme dopředu neznaly," popisuje Uhrová.

Břeclavské sestře dotaz položil jeden z porotců Libor Přerost, jednatel autosalonu a autoservisu Přerost a Švorc. „Jelikož jsem z jižní Moravy, dostala jsem otázku, jestli vím i něco o folkloru a jestli umím zpívat. Malinko mě zaskočil, ale nenechala jsem se vyvést s míry a začala jsem tam zpívat,“ přibližuje průběh finále studentka oboru diplomovaná dětská sestra na Vyšší odborné škole zdravotnické v Brně. Přímo na galavečeru ji podporovala rodina i přítel.

Všech dvanáct finalistek hodnotila porota v pěti oblastech. V empatii, srdečnosti, stylovosti, sportovní oblasti a sympatii. I díky písni zpívanou před šesti sty hosty se zástupkyně břeclavské nemocnice umístila na konečném druhém místě.

Svěřila se že takový úspěch nečekala. „Byly tam sestry, které mají daleko větší zkušenosti než já, jsou ve zdravotnictví i dvacet let. Navíc jsme byly skvělá parta, podporovaly jsme se navzájem a přály jsme to každé z nás,“ povídá.

Práce posláním

Soutěž Sestra sympatie pro ni byla velkou zkušeností. „Podle mě je každá sestřička sestrou sympatie, a ne nadarmo se říká, že zdravotní sestra není povolání, ale poslání,“ rozplývá se Uhrová.

Nyní se vrací do normálního pracovního života. Úspěchy s ní sdílela i nemocnice, podporu měla také u kolegyň. „Některé byly úplně nadšené, že jsem získala druhé místo. Gratulovaly mi, ale některé byly závistivé a moc mi to nepřály. To je asi všude. Za svůj úspěch jsem opravdu ráda,“ říká mladá žena, která má zkušenosti i z interního oddělení a ORL.

Nejspokojenější je však Uhrová na dětském oddělení. „Kdybych se nestala zdravotní sestrou, bavila by mě práce v mateřské škole nebo v porodnictví jako porodní asistentka," dodává.

LUCIE BURIANOVÁ