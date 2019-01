Břeclav - /AKTUALIZOVÁNO/ Silvestrovské oslavy si na Břeclavsku vyžádaly šest lidí přiotrávených alkoholem. Zdravotníci nestíhali, volali i posily.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Zatímco v některých okresech byly letošní novoroční výjezdy zdravotníků k lidem, kteří to přehnali s alkoholem, výjimkou, na Břeclavsku to byl v noci poměrně častý jev. Nad míru únosnosti přebrali především mladí lidé.

„Zdravotníci vyjížděli po půlnoci k šesti intoxikacím. Vzhledem k tomu, že těchto případů bylo v kraji celkem šestatřicet, je to poměrně vysoké číslo. Například na Znojemsku to byl jediný případ,“ sdělila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Barbora Zuchová.

Prvním, který potřeboval odbornou zdravotnickou pomoc, byl šestnáctiletý mladík. V Břeclavi ho alkohol přemohl pětadvacet minut po půlnoci. Druhý případ se stal ve Velkých Pavlovicích minutu po jedné hodině. „Jednalo se o devatenáctiletého mladíka, který skončil rovněž na příjmu v břeclavské nemocnici,“ uvedla Zuchová.

V Tvrdonicích zase oslavil až do němoty příchod nového roku osmapadesátiletý muž. Pět minut před druhou hodinou ranní si v opilosti způsobil otřes mozku. V péči zdravotníků putoval opět do Břeclavi.

Zřejmě nejhůře dopadla dvacetiletá žena v Zaječí, která skončila na urgentním příjmu Fakultní nemocnice v Brně. „Vypadalo to závažněji. Nebyla v přímém ohrožení života, ale u alkoholu je to vždycky strašně nebezpečné. Těžko se určuje hranice, kdy je to ještě dobré a kdy už vážné,“ podotkla Zuchová.

Jen o tři minuty později vyjížděla lékařská pomoc do Břeclavi a odvezla osmnáctiletého mladíka na urgentní příjem do nemocnice. Zdravotníkům se v té době nedostávalo sanitek, proto pro dvacetiletého muže v Břeclavi vyjíždělo auto se zdravotníky z Hodonína. „V jednu chvíli bylo docela dramatické zajistit auta tam, kde to bylo zrovna třeba,“ popsala Zuchová.

Oproti tomu pro hasiče to byly tentokrát klidné novoroční oslavy. V půl druhé v noci vyjížděla profesionální jednotka, a také dobrovolníci ze Staré Břeclavi, k požáru v jednopokojovém bytě v břeclavské ulici Slovácká. „Majitel si pustil podomácku vyrobenou barevnou hudbu a zařízení zčásti shořelo,“ popsal případ vyšetřovatel břeclavských hasičů Miroslav Tržil.

Od zařízení chytl i nábytek, který naštěstí plameny poznamenaly minimálně. Hasiči z místa odjížděli kolem třetí hodiny. Předběžnou škodu vyčíslili na něco málo přes deset tisíc korun.