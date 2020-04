/ROZHOVOR/ Jihomoravskou vesnici vyměnila jako dvacetiletá za pulzující multikulturní velkoměsto. Nyní je jí devětadvacet a v Londýně, kde žije a pracuje, se cítí jako doma. Mladá žena z Břeclavska, která si nepřeje zveřejnit své jméno, ale jejíž identitu Deník Rovnost zná, se rozpovídala o situaci v zemi, kde počet nakažených koronavirem již překonal padesátitisícovou hranici.

V Anglii reagují úřady na koronavirovou pandemii doporučeními a omezeními. V lékárnách, na letištích, ale i v posilovnách. | Foto: archiv

V Anglii žijete devět let. Proč jste si vybrala zrovna tuto zemi?

Po maturitě jsem bydlela rok v Praze, po čase jsem ale cítila, že si chci rozšířit obzory ještě víc. Nejdřív jsem moc chtěla bydlet ve Spojených státech amerických, jenže v devatenácti jsem se konečně podívala do Kanady a zjistila jsem, že Amerika je pro mě moc konzumní. Chyběla mi historie a kultura. I když vím, že Kanada a Spojené státy jsou dvě rozdílné země, řekla jsem si, že bych se asi lépe cítila v Evropě. No a také to bylo mnohem jednodušší.