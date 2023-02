Kdyby město Břeclav k tarifu, jak ho navrhl kraj, nepřistoupilo, cestujícím by se podle něj zhoršil komfort cestování. Například by řešili zda nastoupit do krajského nebo městského autobusu a vznikal by chaos při placení i počítání výše tržeb, které přerozděluje společnost Kordis. „Zejména by byli zasaženi cestující z oblasti Charvátské Nové Vsi a Poštorné, případně i ze Staré Břeclavi, kteří nyní mohou kombinovat libovolně regionální i městské autobusy. V regionálních spojích by při neodsouhlasení nových cen mohly přestat platit městské předplatní jízdenky, důchodci s bezplatnou přepravou by se nepřepravovali zdarma, stejně jako držitelé průkazů pro zdravotně postižené,“ poznamenal Pěček.

Cestující na jihu Moravy si připlatí. Jednorázové jízdné podraží o 19 procent

Představitelé města se zástupci společnosti Kordis také například vyjednali, že zůstává zachovaná základní hotovostní platba u řidiče ve výši dvaceti korun, respektive zlevněná o polovinu levnější.

Původně bylo přitom navrhovaných pětadvacet korun za celý lístek. „Novinkou je jízdenka přestupní bezhotovostní platbou za šestnáct korun. Opravňuje v rozsahu čtyřiceti minut k libovolnému počtu jízd a přestupů v břeclavské zóně 575," zmínila břeclavská mluvčí Ivana Solaříková.

Základní měsíční jízdné se od března zvýší z 280 na 330 korun, čtvrtletní ze 720 na 860 korun a roční z dvou a půl tisíce na 2 950 korun. Zlevněné měsíční jízdné bude nově o pětadvacet korun dražší, čtvrtletní o sedmdesát a roční o 225 korun. Změnu ještě musí potvrdit na svém únorovém zasedání břeclavští zastupitelé.