Vystoupil z auta, zamířil ke stojanu, pohledem sklouzl na částku za litr nafty a povzdechl si. „Musím se zeptat pana prezidenta, co s tím bude dělat! Ve středu má přijet na návštěvu k nám do Hrušek . Ty ceny jsou strašné,“ zmínil rozzlobeně směrem k redaktorce starší muž, který se představil jako Jiří z Hrušek.

Měl štěstí. Čerpací stanice Eurobit, která se nachází u silnice I/55 z Břeclavi do Hodonína přímo naproti odbočky do obce Hrušky, si drží i v pondělí dopoledne ceny pod čtyřicetikorunovou hranicí za litr benzínu i nafty. Obojí zde řidiči natankují za 39,50. „Jezdím sem vždycky, levněji stejně naftu nikde nepořídím. Jsem zemědělec, tankuji denně. Do traktorů i do aut, ale je to hrůza,“ zavrtěl hlavou muž z Hrušek.

O poznání smířlivěji hovořil u stejné čerpací stanice řidič Radim z Boskovicka, který mířil do nedalekého Hodonína. „U Eurobitu tankujeme rádi, mají dobré ceny a drží je vcelku slušné i během zdražování. Samozřejmě, že bych bral naftu raději za třicet korun než za čtyřicet, ale když je potřeba doplnit palivo, nedá se nic dělat. Nadávat a kazit si den kvůli tomu nebudu,“ usmál se muž.

U čerpací stanice v mezičase zastavovalo několik aut. „Máme frmol pořád, na nezájem si stěžovat nemůžeme. Ale je fakt, že je trošku poznat, že lidí přibylo. Hodně řidičů k nám cíleně sjíždí i z dálnice D2. Zrovna před chvílí mi říkala kolegyně za kasou, že jí jeden z řidičů zmínil, že na dálnici zaplatí až o čtyři koruny za litr víc než u nás. I 39,50 je hodně, ale pořád se mu vyplatilo sjet,“ nechala se slyšet provozní Ivana Baierová.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Za stejné peníze jako v Hruškách natankují řidiči i v nedaleké Moravské Nové Vsi u čerpací stanice Chemis. Provozní Baierová vidí jejich výhodu především v tom, že jsou poslední benzínka před nájezdem na dálnici D2. „Mnozí toho využívají. Stejně tak i ti, kteří míří třeba ze Zlínska do Rakouska nebo dál na jih do Chorvatska. Staví se na jídlo, koupí si rakouskou dálniční známku a doplní palivo,“ pokračovala Baierová.

Za stovku, dvě či tři pak i denně každé ráno doplňují palivo především řemeslníci na čerpací stanici AS v ulici Na Valtické v Břeclavi. Litr benzínu tady pořídí za 39,90. Nafta pak vyjde levněji, na 39,60.

„Čím více zdražujeme, tím více sem lidé jezdí. Bojí se, že bude ještě dráž. Někteří opravdu doplňují denně třeba jen za stovku. Takových je většina,“ zmínila Vladimíra Hroudná, která stanici obsluhuje.

Zhruba od května do října doplňují pravidelné zákazníky dovolenkáři. „Štamgasti jsou tady po celý rok, lufťáků je méně snad jen v lednu a únoru. Vede přes nás na Valtice tah do Rakouska, takže i my pociťujeme zájem natankovat si před přejezdem hranic,“ doplnila Hroudná.

V pondělí dopoledne na Břeclavsku natankovali řidiči pod čtyřicet korun také u čerpací stanice u břeclavského obchodního domu Tesco nebo u nedaleké čerpací stanice AS. Za 39,90 pořídili lidé litr benzínu i nafty také u čerpací stanice Malinka v Rakvicích.