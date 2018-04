Ze sklepa do sklepa putovaly tisíce lidí. Víno přilákalo i celebrity

Velké Bílovice /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Vzala do ruky napoleonskou šavli a jako zkušená sommelierka usekla hrdlo lahve sektu. Doprovodila to vítězným výkřikem. „Měla jsem trochu stres před všemi těmi lidmi, ale byla to paráda,“ říká po úspěšné sabráži Petra Prajer. Je sobota a ona a spousta dalších právě putuje za vínem na akci Ze sklepa do sklepa ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku.

V půl sedmé večer už má tato mladá žena za sebou pěkných pár nachozených kilometrů. Pro vinařské turisty pořadatelský spolek Velkobílovičtí vinaři otevřel dvaapadesát sklepů rozprostřených na okraji téměř čtyřtisícového města. „Dorazilo téměř šest tisíc platících návštěvníků,“ říká za organizátory Stanislav Hrabal.



V nejodlehlejším vinařství Habánské sklepy začíná den poklidně. „Za chvíli přijede první autobus s lidmi a začne to,“ těší se ředitel vinařství Josef Svoboda. Kromě nových vín připravili pro milovníky vína opravené sklepní prostory. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Loď bláznů a desítky madon. Řezbář Fröhlich využívá i kazů dřeva Akce Ze sklepa do sklepa se však rozbíhá o něco pomaleji než v minulých ročnících. Autobusy, které měly přivést návštěvníky ubytované v okolních obcích, totiž nedorazily. „Velice se omlouváme za komplikace, ale autobusy dnes mimo Velké Bílovice nevyjedou. Je třeba se dopravit po vlastní ose,“ sdělují zástupci pořádajícího spolku.



Uličky s názvy jako Belegradská, Púrynská nebo Tramínová se přesto postupně plní. A po pár hodinách se mění v pitoreskní vinařský ráj. Malebný, ale přitom tak trochu podivný. Cinkají skleničky, lidé zpívají u cimbálové muziky, kolem sklepů projíždí koňské spřežení, davy návštěvníků ale také kličkují mezi taxíky, lidé v kostýmech tancují na rockovou hudbu a u hlavního tahu se zájemci fotí u živých soch. Jde ale především o víno. „Mají je tady skvělé. Nevím, jestli jsou velkobílovičtí vinaři tak dobří, nebo je to kvalitními hrozny, zdejší půdou a klimatem…,“ chválí místní vína třeba Josef Märtz ze slovenské Breznice.



A borec na konec? Hvězdou dne se stává známý moderátor Ray Koranteng, který také neodolal místnímu vínu. CELOU REPORTÁŽ NAJDETE V PONDĚLNÍM TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ DENÍKU ROVNOST. ČTĚTE TAKÉ: Kůrovec zničil všechny smrky v obci. Napadl desítky stromů

