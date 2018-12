Železniční provoz i stanice přesně jako kdysi. Jednu místnost v domě má na vlaky

Uherčice - Zmenšená železniční trať mezi Zaječím a Hodonínem? Díky Markovi Šafaříkovi existující model i s konkrétními stanicemi. „Tvoříme jednokolejné tratě, například mezi Zaječím a Hodonínem nebo Čejčem a Žďánicemi,“ potvrzuje osmačtyřicetiletý muž z Uherčic na Břeclavsku, který je jedním z téměř dvacítky nadšenců z modelářského klubu Moduly Brno.

Marek Šafařík tvoří modely železničních tratí od svých deseti let. Už osm let je v klubu Modely Brno.Foto: archiv Marka Šafaříka

Na svých víkendových setkáních ukazují členové klubu několikrát do roka zájemcům skutečný provoz na lokální železnici. Od šedesátých do osmdesátých let minulého století. Přizpůsobují tomu i techniku na kolejích. „Snažíme se vše dělat podle tehdejších fotek. Nedávno jsme oslovili i historiky,“ říká Šafařík, který se k modelářství dostal v deseti letech, kdy dostal první vláček



Jak vysvětluje, málokdo si složí celý metrový modul sám. „Zastupujeme různé profese. Někdo neumí nastříkat koleje, další vytvořit trávu. Od toho jsme v klubu, aby mu ostatní pomohli,“ popisuje povoláním skladník, který stál před osmi lety u zrodu modelářské party.

„Já tvořím krajinu, která nemusí úplně odpovídat realitě. Stanice ale dělám podle skutečnosti,“ pokračuje nadšenec z Uherčic.



Výhodou modulů je podle něj jednodušší skladování a možnost napojování. „Jeden modul tvořím po večerech asi rok. Nyní mám čtyři a další dva rozdělané,“ říká Šafařík, který má na vláčky ve svém domě vyhrazenou zvláštní místnost.