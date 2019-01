Lednice /REPORTÁŽ/ – Velký sál nově opravených lednických jízdáren je téměř zaplněný. Stovky lidí vyhlíží prezidenta Miloše Zemana. V úterý se zájemci o besedu s ním dočkali po čtvrté hodině odpoledne. V doprovodu starosty obce Libora Kabáta přichází hlava státu s malým zpožděním.

Prezident se na úvod snaží domácí získat pochvalou. „Byl jsem překvapený informací, že Lednice jako turistická destinace předstihla Český Krumlov a po Praze zaujímá druhé místo v počtu turistů," pronáší na úvod Zeman.

Možná se diví i účasti v sále. Pokračuje totiž historkou z kampaně před prezidentskými volbami. „Na mítink v Lednici přišli jen dva lidé. Bylo to způsobené špatnou organizací, nikdo o tom nevěděl. Ale na milník nula lidí jsem ještě nedosáhl," říká s nadsázkou.

Také Kabát si oddechl, že se zmíněná situace neopakuje. „Myslím, že mnoho lidí uvítalo možnost besedovat s prezidentem. Přesto, že je opět všední den a počasí je horší," míní starosta.

„Špatná je jeho politika"

Pouze několik málo odpůrců Zemana ukazuje prezidentovi červenou kartu. Je mezi nimi Helena Klimovičová z Lednice. „Nelíbí se mi prezidentovo jednání a chování. Jako češtinářka mám výhrady k jeho vulgaritám, ale to není to podstatné. Špatná je jeho politika a příklon k Rusku, to škodí. Je to krok zpět," nebojí se podělit o názor žena, jež v kartě vidí symbol nespokojenosti.

Zeman, vědomý si svých řečnických schopností, jde do boje. Vyzývá své oponenty, aby mu jako první položili otázku. Ta ovšem nepadá. Jeden z odpůrců jen prohlašuje, že nesouhlasí s politikou Miloše Zemana. „Ukazuje se, že neumíte diskutovat, je mi vás líto," dává ránu prezident.

Mikrofon dostává žena ve druhé řadě. Prezidenta se ptá, proč politici řeší zvyšování svých platů, když se lidé jako ona a její dcera potýkají s nezaměstnaností. Zeman v odpovědi stihne zmínit své plánované veto na zákon o zvyšování platů poslanců, návštěvu Číny a své zahraniční cesty, podporu podnikatelů a exportérů i lednickou kolonádu.

Tuto novou atrakci Lednice si původně plánoval v úterý otestovat. „Přes bolavé nohy jsem si chtěl těch tři sta metrů projít, ale čas to bohužel nedovolil," mrzí Zemana.

V několika málo minutách probírá i svůj pohled na zemědělskou otázku. „Po pádu komunismu u nás vznikla iluze, že všechno zachrání rodinné farmy. Myslím, že jsme udělali chybu, že jsme zemědělskou velkovýrobu nepřevedli například na akciové společnosti. Kvůli konkurenceschop­nosti," uvádí Zeman.

Nezapomíná bědovat nad zánikem „socialistického zázraku", tedy slušovického družstva.

Podle potlesku je znát, že jízdárny obsadili příznivci Zemana. „Pana prezidenta i jeho paní si moc vážím. V Lednici jsem jej viděla již před volbou. Podle mě je nestranný a nad věcí," chválí Břeclavanka Ludmila Přibylová.

Na závěr setkání v jízdárnách nechybí předávání darů a potřes rukou se starostou Kabátem. Žně pro novináře.

Hádka po odjezdu

Do Zemanova tábora se počítá i Monika Kašníková. „Kromě besedy mě zajímalo nové prostředí jízdáren," vysvětluje, proč přišla.

Největší ruch nastává až po skončení klidné besedy. U vchodu do sálu se hádá muž se čtveřicí mladíků o tom, kdo z nich „hrkal" klíči, komu „teče mléko po bradě" a o červených kartách. To už Zeman sedí v autě na cestě do Mikulova, která završí jeho návštěvu na Břeclavsku.