Jan Maria Hronek se narodil 7. června 1931 v Uherském Hradišti. Po německé okupaci se jeho rodiče zapojili do domácího odboje, s nimi i Jan Hronek jako čtrnáctiletý hoch. Na jaře 1945 se pak zapojil do přímých bojových akcí se zbraní v ruce, jako jeden z nejmladších partyzánů.

Nová podoba chátrajícího zámku: šanci dostaly návrhy studentů, podívejte se

Po konci druhé světové války se rozhodl pro vojenskou kariéru v československé armádě. Vstoupil také do Komunistické strany Československa. Při cvičeních v Sovětském svazu však poznával skutečnou tvář komunistického režimu, což jej, jak sám uvedl, vyléčilo. Invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 jej znechutila do té míry, že se rozhodl vojenskou službu ukončit. Až do důchodu pak pracoval v ostravsko-karvinských dolech.

Přestěhoval se do Břeclavi, kde v roce 2003 vstoupil do tamní jednoty Československé obce legionářské. Za svá partyzánská léta obdržel řadu vyznamenání a ocenění. O jeho úmrtí informovali představitelé břeclavské radnice v pondělí.