Ocenění přebírala podle svých slov s respektem a vděkem za to, v jaké společnosti významných lidí se vyskytla. „Práce, které si nevšimli v obci ani na kraji, si všimli až v rámci konkurence celorepublikové. Vážím si, že mezi lidmi, kteří se mnou cenu přebírali, byl kupříkladu Petr Pithart. To, že vedle něj stojím či sedím, pro mě bylo zadostiučiněním za všechny ty roky práce. Bonusem pak bylo, že součástí Ceny Fóra dárců není finanční odměna. Toto je ocenění, které se neprodává,“ zareagovala dojatě na dotaz Deníku Rovnost Maděřičová.

Zdůraznila, že jejím hlavním posláním je pomáhat lidem, kteří to potřebují více než ona sama. A podotkla, že bez stovek dobrovolníků a lidí se srdcem na pravém místě by tornádem zasažené obce nevypadaly pouhý rok po katastrofě tak, jak vypadají.

„Dobrovolníci zde odvedli obrovské množství práce. Díky nim máme i my kde složit hlavu. Sice ještě doma není zdaleka vše hotové a uklizené tak, jak bychom si představovali, ale to má čas. Prioritou jsou pro mě věci okolo komunity. Protože nebýt dobrých vztahů mezi lidmi, nebyli bychom tam, kde jsme,“ poznamenala ředitelka nadace.

Za roky práce v neziskovém sektoru je zvyklá pomoc poskytovat. Po tornádu se však ocitla v situaci, kdy ji přijímala. „Měla jsem tedy opravdu možnost pocítit na vlastní kůži, co je efektivní pomoc a co je naopak jen mrhání zdroji. Řada věcí se v tornádových obcích dělala hodně špatně. Měla jsem chuť pomoci i s tvořením nového krizového plánu. Překvapilo mě odmítnutí hejtmana Jana Grolicha, který nechápal, proč bych se něčeho takového měla účastnit, když jsem vlastně neodborník. Zklamaná jsem byla i z nedostatku empatie ze strany vedení kraje. Místo, aby sem nechali přijet dobrovolníky a pomáhali s jejich koordinací, do médií veřejně řekli, že sem nemají jezdit. My jsme na tom přitom byli všichni psychicky velice špatně. Domem jsme si prošlapávali doslova cestičky, protože nebylo kudy projít. A ani jsme často nevěděli, kde vůbec začít uklízet,“ vzpomíná na chvíle po řádění tornáda Maděřičová.

Smyslem Cen Fóra dárců je podpořit a vyzdvihnout práci nejen neziskových organizací, ale i firem a firemních nadací a fondů v charitativní oblasti a ve veřejně prospěšných oborech.