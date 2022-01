Ke kolizi došlo v pátek ráno okolo tři čtvrtě na šest na cestě z Rakvic ve směru do Podivína. „Žena utrpěla zranění, se kterými byla převezena do nemocnice. Vozidlo i kolo jelo směrem do Podivína. Nehoda se stala těsně za mostkem přes Trkmanku,“ přiblížil jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.