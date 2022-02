Řada místních, které Deník Rovnost oslovil, je proti prodeji. Argumentují, že jde o památku s duchem místa, nebo také tím, že není správné zbavovat se obecního majetku s historickým přesahem. Mnozí dokonce v souvislosti s farou skloňují referendum.

Dražší energie i vyšší ceny kartonů. Víno z Moravy je dražší o desítky korun

Proti prodeji je i Michaela Pešinová. „Mě by zajímalo, z čeho chce obec žít za deset dvacet let? Z čeho chce mít příjem v dalších pěti letech, když se zbavuje majetku? Má nějaké plány? Přijde mi, že se z ničeho nic objeví zájemce o cokoli, obec na to bez delšího zvažování kývne, rada odsouhlasí a jede se dál. Po nás potopa. Faru prodá za kolik, za dvacet milionů? To je v rozpočtu obce jedna větší zakázka, a dál?“ ptala se.

Podle Víta Kadrnky by měli o prodeji rozhodnout obyvatelé prostřednictvím referenda. „Zastupitelé, radní i pan starosta jsou také jen občané. Na postavení nějakého boxu na balíky se dělaly ankety. Na tuto věc by se hodilo snad i referendum. A pokud rozhodnou o prodeji, tak prodat. Pokud rozhodnou neprodat a nechat ve vlastnictví obce, tak neprodávat. Pokud by pak bylo nutné provést nějaké opravy a nebyly by prostředky, oslovme občany. Oni rádi přispějí na opravu své památky. Nebo snad ne? Jestli tomu tak není, tak rovnou hlasujte o prodeji. Já bych prodal. Ale když se neprodá, zlobit se nebudu. A pokud by byla sbírka na opravu, tak i přispěji," zamyslel se muž.

Chtějí dokonalý projekt

Podle starosty obce Miroslava Vymyslického je předčasné předjímat, co nakonec s farou bude. Zdůrazňuje ale, že zásadní pro rozhodnutí zastupitelů bude právě veřejné mínění. „Pokud by mělo dojít k prodeji, budeme trvat na předložení skutečně dokonalého projektu, ze kterého by bylo zřejmé, jakým způsobem je majitel ochotný se o faru postarat, jak by měla vypadat, jaké v ní chce mít využití a také, že bude akceptovat připomínky památkářů. Musela by se také sepsat smlouva, která by obci dávala záruky, že budovu její nový vlastník dál neprodá. Zkrátka budeme chtít naprosto podrobný záměr,“ podotkl starosta.

Fara je v majetku obce řadu let. Před několika roky došlo k opravě vnější fasády a plotu. Bez rekonstrukce však zůstaly vnitřní prostory. „Jako správný hospodář se snažíme, aby dál nechátrala a nespadla. Ovšem nemáme miliony navíc na to, abychom ji zcela opravili zevnitř. Budova uprostřed obce pro nás zatím nemá větší využití. Místnosti jsou malé, problém je zde se sítěmi, s vodoinstalací. Investice do rekonstrukce by byla obrovská a návratnost téměř nulová. Vložit desítky milionů do oprav proto, abychom zde jednou ročně měli výstavu fotek, to je rozhazování penězi,“ zmínil Vymyslický. S obyvateli je však téhož názoru v tom, že by fara měla začít žít.

Premiér Fiala v Mikulčicích naznačil další směr pomoci obcím po tornádu

Výše prostředků, které by obec do oprav musela vložit, zajímá i lidi v Březí. „Chtěla bych vědět, zda má obec k nahlédnutí nějaká čísla. Jaký by byl odhad na opravy, kolik by stát případný nájem, a kdy by se nemovitost v této variantě splatila. No a když se budova prodá, na co se pak peníze použijí?“ zajímalo Pešinovou.

Vedení obce na Mikulovsku má o budoucích nutných výdajích jasno. „Momentálně dokončujeme čtyři sociální byty v budově bývalé pohraniční roty. Chybí nám také dobudovat další chodníky. Kromě toho se obec rozrostla o desítky až stovky obyvatel, přestává dostačovat kapacita čistírny odpadních vod. Její rozšíření, kterému se nevyhneme, nás vyjde na desítky milionů,“ vyjmenoval Vymyslický.