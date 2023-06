„Repasování se dočkají původní nádherná dubová vrata včetně kování. Podaří se zachránit i většinu dlažby uvnitř síně. Těší mě to o to víc, že všechny stavební prvky jsou výrobky z lichtenštejnské knížecí keramičky v Poštorné. A to včetně keramické střešní krytiny. S nadsázkou se dá říci, že je židovská obřadní síň katalogem jejich dobové výroby,“ tvrdí Káňová.

Hotovo musí být do konce letošního roku. Pracovníci firmy Archeon Group už vyřešili pokládku kabelů v okolí smuteční síně a postupně přešli na úpravu povrchu. Uvnitř budovy pracují na omítkách a rozvodech elektroinstalace. Zapojení jsou už i štukatéři.

„Aktuálně se řeší i detaily jako je očištění a doplnění originální dlažby nebo pořízení svítidel, která by co nejvěrněji nahradila ta původní,“ informovala mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.

Obnovy se mají dočkat i vitráže ve velkých spodních oknech. „Ne všechny vitráže se totiž dochovaly. Máme k dispozici nějaká sklíčka v původních barvách, podle nichž bychom rádi nechali vyrobit nové vitráže pro spodní okna. Barevnost nyní budeme konzultovat se specialisty,“ vyprávěla redaktorce Deníku na místě Káňová, která je při rekonstrukci odborným konzultantem pro historický stavební vývoj. Mimo jiné je i pověřenou správkyní židovského hřbitova.

Zdroj: Jakub Hotař

V plánu má vedení města, které získalo před lety židovskou obřadní síň společně se synagogou od brněnské Židovské obce za symbolickou jednu korunu, i opravu cihlové zdi s ozdobnými prvky. „Do budoucna bychom pak rádi obnovili i zeď hřbitova, aby tak došlo k oddělení od sousedních rodinných domů,“ naznačil starosta města Svatopluk Pěček.

Součástí obnovy židovské obřadní síně bude přestavba předprostoru v jakési náměstíčko. Přibýt má osvětlení nebo lavičky. Později se tam mohou konat například komorní koncerty.

Obřadní židovská síň pochází z roku 1892. „Nejde o židovskou márnici, která bývala od středověku nedílnou součástí každého židovského hřbitova, a v níž se odehrávaly obřady k omývání nebožtíků. Tato síň už je jednoznačně jakousi ceremony hall, do níž se s židovským nebožtíkem mohli přicházet rozloučit i křesťané. To dříve nebylo v židovských márnicích a pohřebních prostorách možné,“ připomněa historička Káňová.

Hlavní zásluhu na vzniku stavby má jak břeclavská větev rodiny Kuffnerů, tak i ta vídeňská. „Hermann Hirsch Kuffner, v té době starosta Břeclavi, se svým bratrem Jakubem přikoupil pozemek vedle hřbitova. Původně zde býval jabloňový sad. Jeho vídeňští příbuzní, konkrétně Moriz Kuffner, stavbu síně zaplatil. Stejně tak pozval do Břeclavi i svého dvorního architekta, který pro rodinu navrhoval všechny důležité stavby ve Vídni. Byl jím Franz von Neumann, významný židovský vídeňský architekt,“ připomněla historii stavby Káňová.

Jedenáct milionů z celkových třiadvaceti získali Břeclavští na obnovu místa z programu přeshraniční spolupráce Interegg se slovenským městem Sládkovičovo. „Slovenská větev žila právě ve městě Sládkovičovo. Nachází se tam kaštiel, památkově chráněný park a drobné mauzoleum. I jejich cílem je tyto židovské památky obnovit,“ nastínil Pěček.

HISTORIE ŽIDOVSKÉ OBŘADNÍ SÍNĚ V BŘECLAVI

Neogotická stavba pochází z roku 1892 . Postavit ji nechaly dvě větve rodiny Kuffnerů – břeclavská a vídeňská . O návrh se postaral přední vídeňský architekt Franz von Neumann .

. Postavit ji nechaly dvě větve rodiny . O návrh se postaral přední vídeňský architekt . K poslednímu rozloučení se zemřelými sloužila síň do roku 1938 .

. Po druhé světové válce už nedošlo k obnovení židovské obce v Břeclavi a stavba začala chátrat. Svého času sloužila jako d rogistický sklad .

už nedošlo k obnovení židovské obce v Břeclavi a stavba začala chátrat. Svého času sloužila jako d . Koncem osmdesátých let minulého století došlo k devastaci přilehlého židovského hřbitova.

Od devadesátých let minulého století patří hřbitov nejbližší Židovské obci Brno .

. O převod židovských památek v Břeclavi městu se postaral místní rodák Hanuš Weigl.

CO SE CHYSTÁ PO OBNOVĚ OBŘADNÍ ŽIDOVSKÉ SÍNĚ A PŘILEHLÉHO AREÁLU?

Součástí projektu je také vznik encyklopedického webu . Web budou doplňovat fotografie a nejrůznější zajímavosti jako například historie rodiny, její ekonomická činnost, památky, které po Kuffnerech zůstaly či osobní medailonky jednotlivých členů rodiny.

. Web budou doplňovat fotografie a nejrůznější zajímavosti jako například historie rodiny, její ekonomická činnost, památky, které po Kuffnerech zůstaly či jednotlivých členů rodiny. 12. října se v břeclavské synagoze uskuteční konference se zaměřením na židovské památky.

V plánu je i interaktivní trojrozměrný projekt, jehož součástí bude například představení kuffnerovské památky pohledem z dronu .

. Na Slovensku zase vznikne kniha o všech třech větvích rodiny.

Zdroj: Jaroslav Krupka, Jakub Vítek