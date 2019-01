Lednice /FOTOGALERIE, VIDEO/ - Lednický park ročně navštíví i třikrát více turistů než samotný zámek. O to horší jsou pak pro návštěvníky zprávy, že část starých a vzácných stromů nenávratně poškodil sníh. Správce lednického parku Oto Bernad škody vyčíslit nedokáže. U několika set let starých dřevin se totiž náhrada už dnes najít nedá.

„Nejhorší na letošní zimě bylo hned úvodní sněžení. Napadla velká vrstva a následně do toho začalo pršet a sníh ztěžkl. Máme tady tisíce dřevin, takže jsme jej ani nemohli z každé odstraňovat,“ vyjmenoval problémy správce.

Jak uvedl, mnoho stromů se ale díky rychlému zásahu podařilo zaměstnancům zachránit. „Určitě je to několik desítek stromů, které jsou po zimě zničené. Převážně se jedná o jehličnany. Ne že bychom museli všechny vykácet, ale otevírá se tím prostor pro různé houbové choroby, a případný silný vítr by je mohl ještě více poškodit,“ varoval Bernad.

Lidé starající se o park museli většinou svépomocí odstraňovat popadané větve u cest, kudy i přes nepřízeň počasí stále chodili turisté. Naštěstí se ale nikomu nic nestalo.

Další problém může podle Bernada teprve nastat. Sníh totiž mohl poškodit některé větve, které mohou při silném větru teprve prasknout. „Sám jsem areál několikrát procházel, stromy jsme kontrolovali především u cest. Pár takových jsme našli, takže došlo k jejich odstranění,“ upozornil s tím, že práce čeká ještě i na stromolezce, kteří se musí dostat i do třiceti metrů, aby odřezali nebezpečné větve.

Menšího zájmu ze strany turistů, které by případné škody mohly odradit, se kastelánka lednického zámku Ivana Holásková rozhodně nebojí. „Za poslední dva víkendy, kdy začalo být trochu lepší počasí, zavítaly do parku desítky lidí. Neodradilo je ani šílené bahno z roztávajícího sněhu,“ uvedla kastelánka, podle které by parku spíš prospělo, kdyby návštěvnost byla i trochu menší.

V letošním roce by se okolí zámku mohlo také dočkat prvních velkých a zásadních úprav. Podle Bernada se s nimi ale mělo začít už před třiceti lety.

„Máme zpracovaný projekt na obnovu přírodně krajinářské části parku. Uvažujeme o vykácení velkého množství stromů, které jsou poškozené nebo jsou z náletů a neplní tu prvotní funkci. Pak by samozřejmě následovala velká výsadba. A zároveň s tím bychom i obnovili stromy tam, kde letos zima napáchala velké škody,“ vysvětlil.

Podle něj by park mohlo ohrozit i vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Soutok, která má zasahovat až do Lednice. „Podle mého by to park úplně položilo. Na mnoha místech bychom totiž nemohli vysadit nepůvodní druhy rostlin,“ nesouhlasí s návrhem ministerstva životního prostředí.

Návštěvníci parku zatím žádné škody nezaznamenali. „Od návštěvy nás neodradí nic. Už několikrát jsme viděli popadané stromy. Ale vždy je uklidili. Já osobně bych dal správci parku více peněz na jeho chod,“ byl přesvědčený Josef Rouček z Břeclavi.