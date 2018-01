Zimujících netopýrů na Břeclavsku přibývá. Nejvíce je jich Na Turoldu

Břeclavsko – Celkem 706 zimujících netopýrů a vrápenců napočítali odborníci při posledním sčítání na Břeclavsku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Zamířili do mikulovském jeskyně Na Turoldu, dále do sklepů v Lednici a ve Valticích. „Podzemní prostory, ať už přirozené, nebo umělé, se vyznačují tím, že jejich teplota v zimě neklesá pod nulu. Právě proto je pro své zimování netopýři a vrápenci vyhledávají. Zimování je pro sčítání nejvhodnější příležitostí,“ uvedla za odborníky Helena Prokešová.



Počty zvířat rok od roku v turoldské jeskyni stoupají – v roce 2016 napočítali 426 letounů, o rok později 440 a letos dokonce 450.

Ve srovnání s ostatními sledovanými zimovišti v regionu jeskyně Na Turoldu vychází co do počtu jedinců i počtu druhů podle odborníků nejlépe.