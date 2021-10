Při vjezdu do Milovic od Mikulova pak dopravu komplikují také výkopové práce zaměstnanců společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav. „Skutečně jsme v tuto chvíli odříznutí a zavření. Prosím proto řidiče o trpělivost a shovívavost,“ doplnila Blanářová.

Uzavírka potrvá až do 22. října.

Řidiči se musejí obrnit trpělivostí. Průjezd Milovicemi bude od této středy prakticky nemožný. Důvodem jsou pokračující práce na rekonstrukci mostu při vjezdu do obce v křižovatce ve směru na Mikulov. „Silničáři zde aktuálně budou pokládat na mostek nový povrch,“ přiblížila starostka Veronika Blanářová.

