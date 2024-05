Hned několik nákladních aut za hodinu musejí otáčet strážníci v křižovatce ulice P. Bezruče a náměstí Svobody ve Valticích. Ředitelství silnic a dálnic zde totiž s pondělním ránem kompletně uzavřelo asi čtyři sta metrů dlouhý úsek silnice první třídy číslo 40 na průtahu městem. Důvodem je rekonstrukce silnice, která řidičům místy připomínala doslova jízdu na vlnách.

Silniční práce ve Valticích. Uzavírka potrvá dva měsíce

Nejvíce práce mají v těchto dnech právě valtičtí strážníci. „Přestože jsou objízdné trasy velmi dobře značené, řidiči vjíždějí do míst, kde nemají co dělat. Především řidiči kamionů. Už v Mikulově stojí, že do Valtic jet nemohou, a že objízdná trasa pro ně vede přes Zaječí. Přesto jich tady v křižovatce otočím během hodiny i šest,“ zmínil redaktorce jeden z hlídkujících městských policistů.

Dobře označeným uzavřeným úsekem projelo během chvíle hned několik aut i od Břeclavi. I proto zde mají ještě v tomto týdnu přibýt zátarasy. „No a teď mi ukažte papíry o povolení o vjezdu na staveniště. Nemáte? Tak tudy příště, prosím, nejezděte,“ podotýkal shovívavě druhý z mužů ve službě.

POLICIE V MÍSTECH KOORDINUJE DOPRAVU