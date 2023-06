Lidé z jihu Moravy, kteří cestují vlakem, musí počítat s tím, že v neděli 11. června se mění jízdní řády na letní. Často jde jen o dílčí změny, které zlepší nabídku spojení a vlaky budou na sebe lépe navazovat.

„Vrátí se dálkové vlaky EC a Railjet na trasu přes Českou Třebovou a začnou plošně jezdit jednotky Moravia pořízené Jihomoravským krajem,“ sdělil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Jak upozornil, bude ukončený provoz vlaků v úseku Boskovice – Velké Opatovice. Od 11. června budou v tomto úseku jednokolejné tratě jezdit několikrát týdně už jen nákladní soupravy. Cestující budou jezdit autobusy. Velká změna nastane také v pracovní dny také v úseku Kobylí na Moravě – Hodonín. Provoz na trati bude zastavený.

Upravené jízdní řády budou platit do 9. prosince 2023.

Změny v jízdních řádech na jihu Moravy:

Žďár nad Sázavou – Tišnov – Brno – Židlochovice / Hustopeče u Brna: V souvislosti s přesměrováním dálkových vlaků railjet a EuroCity Metropolitan na původní trasu přes Českou Třebovou a také s plošným nasazením jednotek Moravia dojde od 1. července u většiny regionálních vlaků na těchto tratích k drobným minutovým posunům.

Šakvice – Břeclav: Večerní osobní vlak Os 24683 (Šakvice 21:03 – Břeclav 21:23) pojede od 11. června o 54 minut později (tj. ze Šakvic ve 21:57, nově jako Os 24685) a doplní nabídku regionálních spojení mezi obcemi na trase Brno – Břeclav. V Šakvicích bude zajištěn přestup od vlaku Os 4667, resp. 14667 z Brna (příj. do Šakvic ve 21:47) a od regionálních autobusů.

Zaječí – Hodonín: V pracovní dny od 11. června bude zastaven provoz mezi Kobylím na Moravě a Hodonínem. Všechny vlaky nově pojedou pouze v úseku Zaječí – Kobylí na Moravě a bude na nich nasazena nízkopodlažní jednotka Regionova. O víkendech zůstane zachován provoz v celé délce trati s mírným navýšením počtu spojů mezi Čejčí a Hodonínem v období od září do poloviny listopadu, a to v souvislosti s vyšší poptávkou cestujících spojenou s vinařským charakterem oblasti.

Vzhledem k nutným úpravám zabezpečovacího zařízení na trati budou o víkendech a svátcích od 17. června dočasně vedeny všechny vlaky v úseku Kobylí na Moravě – Hodonín náhradní autobusovou dopravou. Dále bude zaveden nový pár večerních vlaků mezi Zaječím a Kobylím na Moravě, resp. Čejčí, který rozšíří nabídku večerního spojení z Brna. V pracovní dny pojede ve 22:33 z Kobylí do Zaječí a ze Zaječí ve 23:06 zpět do Kobylí. O víkendech bude zajištěn v úseku z Čejče (odj. 22:16) do Zaječí a odtud ve 23:06 zpět do Čejče. V Zaječí bude vlak do Kobylí, resp. Čejče navazovat na stávající Sp 833, resp. Sp 837 (linka R13), který odjíždí z Brna hl.n. ve 22:36.

Česká Třebová – Brno: Na spěšných vlacích v trase Česká Třebová – Brno a zpět budou od 1. července v úseku Letovice – Brno nasazené moderní nízkopodlažní elektrické jednotky Moravia v majetku Jihomoravského kraje. Stávající vlak Sp 1753 (Česká Třebová 5:46 – Brno 7:14) nově pojede o sobotách později (Česká Třebová 6:54, Brno 8:10) jako Sp 2035. Ze Skalice nad Svitavou bude navázán přípoj do Boskovic, v Brně-Židenicích pak bude možné pohodlně přestoupit třeba na spěšný vlak do Nového Města na Moravě nebo na osobní vlak do Veselí nad Moravou. U většiny dalších vlaků pak dojde k minutovým posunům v souvislosti s přesměrováním dálkové linky Ex3 zpět na trať přes Českou Třebovou a plošným nasazením jednotek Moravia.

Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice: V úseku Boskovice – Velké Opatovice bude od 11. června 2023 zcela zastavený provoz osobních vlaků. Všechny spoje pojedou pouze v úseku Skalice nad Svitavou – Boskovice a zpět v zahuštěném intervalu cca 30 – 90 minut s vazbou primárně na zrychlené spoje (R, Sp) z / do Brna a dále na vybrané osobní vlaky a další spoje.

Brno – Veselí nad Moravou – Staré Město u Uherského Hradiště: Od 11. června bude ranní vlak Os 4102 (Veselí nad Moravou 3:57 – Brno hl.n. 5:50, nově Os 4100) zastavovat navíc v zastávce Jestřabice. Spěšný vlak Sp 1765 (Brno hl.n. 11:28 – Staré Město u Uherského Hradiště 13:26) pojede v úseku Uherské Hradiště – Staré Město u Uherského Hradiště o 2 minuty později (příj. do Starého Města ve 13:28, nově v celé trase jako Sp 2025).

Přerov – Břeclav a Vrbovce – Hodonín: Za účelem zajištění přestupní vazby ve směru z Veselí nad Moravou do Břeclavi pojede od 1. července vlak Os 4200 (Přerov 3:57 – Břeclav 5:25) v úseku Staré Město u Uherského Hradiště – Hodonín o 3 minuty dříve (nově jako Os 4270). O 3 minuty dříve pojede i spoj Os 2730 (Veselí nad Moravou 4:29 – Hodonín 5:05, nově jako Os 2750) v úseku Rohatec – Hodonín. V Hodoníně bude zajištěn přestup na spoj do Břeclavi. Dále bude zrušen spoj Os 2743 (Strážnice 13:53 – Veselí nad Moravou 14:03).