Potvrzují sice, že do roku 1948 se nádraží jmenovalo Hustopeče, jedním dechem však dodávají, že nešlo o žádný rozmar tehdejších funkcionářů a politiků města Hustopeče nebo obce Šakvice. „K přejmenování došlo na základě četných stížností cestujících, kteří v domnění, že jsou v Hustopečích, vysedali někde v polích a potom museli cestovat další kilometry, než se dostali do města,“ uvedla starostka Šakvic Drahomíra Dirgasová.

Přestože se nádraží nachází v katastru Hustopečí, přejmenovat ho bylo podle ní logické. „Pojmenování různých názvů, měst a věcí vždy s něčím souvisí a má určitý význam. Snaha je přiblížit názvem místo či věc a usnadnit lidem orientaci v neznámém prostředí. Šakvice se nacházejí 1,5 kilometru od nádraží. Každý, kdo zde vysedl, tak s tím záměrem, že se chce dostat do Šakvic. A nyní, když je z nádraží přestupní uzel, tak do Věstonic, Mikulova a podobně. Pokud se někdo chtěl dostat do Hustopečí, hledal spoj na Hustopeče,“ je přesvědčená starostka Dirgasová.

O tom, zda nádraží skutečně změní název, rozhodnou Hustopečští prostřednictvím ankety. „V listopadu umístíme do Hustopečských listů anketní lístek a z druhé strany vysvětlení, o co vlastně jde. Potkali jsme se totiž s tím, že mnoho lidí ani neví, o čem mluvíme. Další postup zvolíme až podle toho, jak se lidé vyjádří. Třeba se dozvíme, že jim současný název vlastně ani nevadí,“ přiblížila hustopečská starostka Hana Potměšilová.

Původní názvy dnešní stanice Šakvice:



1. 10. 1876: zastávka Hustopeče-Popice



1884: Hustopeče stanice



1925: Hustopeče u Brna



1948: Šakvice

Proti přejmenování je i učitel Vladimír Hradil, který se zajímá o historii železnic. „Obce, které mají dvě železniční stanice, s výjimkou velkých měst, se zpravidla rozkládají podél trati a obě stanice jsou téměř vždy blízko zastávky.

Jde například o Velké Pavlovice kousek od nás, nebo dvě stanice v Adamově nebo v Blansku. Třeba v Blansku mají Blansko-Macocha a Blansko-město, takže turista, který lokalitu nezná, má alespoň tušení, že jede-li na Macochu, název stanice mu napovídá, kde má vystoupit,“ srovnal Hradil.

Jak podotkl, v případě, že se šakvické nádraží přejmenuje na Hustopeče, bude neznalý cestující sice fakticky v Hustopečích v Nádražní ulici, ale čeká ho do cíle ještě několik kilometrů po silnici krajinou bez jakékoliv zástavby.

„Když nyní cestujete z Brna, je jasné, že pokud je napsána železniční stanice Šakvice, dopravíte se do Šakvic. Příští rok začnou jezdit vlaky do Hustopečí, umíte si představit jak těžko se budou orientovat cestující? Myslíte, že budou vědět, že do Hustopečí je to dalších pět kilometrů?“ přitakala Dirgasová, která věří, že kauza přejmenování nádraží nezaseje semínko vzájemné rivality mezi oběma sídly.

Hradil také podotkl, že změna názvu by mohla významně poškodit zájem turistů o Šakvice. „Pro mnohé jako by zmizela možnost dojet vlakem s jízdním kolem na zastávku Šakvice. A podnikatelé v cestovním ruchu působící v Šakvicích by jistě zaznamenali úbytek zákazníků. Bylo by to opatření, které by poškodilo jednu z obcí mikroregionu. A tím by byl poškozený celý mikroregion,“ domnívá se Hradil.