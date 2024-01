/FOTO/ Šakvice mají po čtrnácti letech nového starostu. Páteční zastupitelstvo do čela obce postavilo dosavadního místostarostu Davida Tomáška. Odborník v oboru IT tak nahradil Drahomíru Dirgasovou, která se rozhodla svoji funkci během čtvrtého volebního období složit.

Šakvická starostka Drahomíra Dirgasová (na snímku) končí po čtrnácti letech ve vedení obce. Nahradí ji dosavadní místostarosta David Tomášek (vlevo). | Foto: Deník/Iva Haghofer

Žena, která Šakvice před jedenácti lety dotáhla k titulu Vesnice roku Jihomoravského kraje, končí na základě vlastní žádosti. „Paní starostka je už v důchodovém věku, ráda by se věnovala více zahrádce, cestování a vůbec si odpočinula,“ zdůvodnil pro Deník nyní už starosta Tomášek.

Rozhodnutí Dirgasové pro něj překvapením spíše nebylo. „Bavili jsme se o tom už v loňském roce. Když jsem sestavoval kandidátku před posledními komunálními volbami, rozmýšlela se paní starostka, zda v případě úspěchu vůbec bude chtít znovu funkci vzít nebo ne,“ prozradil nový šakvický starosta.

Ve vedení obce starostka Dirgasová nakonec opět stanula. Alespoň tedy na další jeden rok. „Mám svojí práci v IT a moc se mi do starostování nechtělo, navíc jde o velkou zodpovědnost a neznámou. Na druhou stranu mě to ale lákalo,“ nechal se slyšet Tomášek.

Turistický magnet bude za peníze. Vstup do zámeckého parku v Lednici zpoplatní

Dosavadní starostce Dirgasové je podle svých slov vděčný za vše, co pro obec udělala. „Odvedla skvělou práci, díky ní zde máme mokřady, lokální biokoridory a řadu dalších dokončených nových projektů. Mnohé z nich jsou navíc rozpracované, v těch tedy budeme pokračovat. Půjde například o nové chodníky. Další věci už pak rozjedeme sami,“ sdělil starosta.