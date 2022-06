Schválení změny územního plánu se táhlo pět let. Drobných a větších změn a podnětů od města, obyvatel i podnikatelů čekalo na vyřízení na šedesát.

Zelenou má díky tomu i výstavba očekávaného parkovacího domu na bývalém autobusovém nádraží. „Podmínkou, abychom mohli žádat o dotaci na výstavbu, je stavební povolení. A to by nám nikdo nevydal, pokud by byl záměr v rozporu s územním plánem. Proto pro nás bylo schválení změny hrozně důležité. Nyní se tak můžeme posunout do další fáze,“ vysvětlil starosta města Svatopluk Pěček.

Schválený před pěti lety

Břeclavští zastupitelé územní plán schválili před pěti lety. „To proto, abychom nemuseli vracet dotaci. Ovšem už tehdy jsme věděli, že máme řadu podnětů a připomínek a slíbili jsme, že ho sice schválíme, ale že požadavky vnímáme a záhy začneme pracovat na schválení změny. Osobně jsem si myslel, že to bude trvat nejvýše rok či dva, ovšem nakonec se to pěkně natáhlo,“ připomněl starosta.

Kromě přestavby kulturního domu a výstavby parkovacího domu má změna územního plánu pomoci například i v přestavbě bývalého hotelu Imos na Komenského nábřeží u Dyje. „Areál hotelu, který skončil po pandemii koronaviru, odkoupila hodonínská stavební firma Plus. Do budoucna mají majitelé údajně v plánu hotel přestavět na byty. Stejně tak změna územního plánu napomůže vedení společnosti Racio, které má v plánu stěhování do areálu bývalé firmy Bron v místní části Poštorná. Díky změně územního plánu totiž došlo k rozšíření lokality pro účely průmyslové výroby,“ nastínil Pěček.