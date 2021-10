Změna v systému platby za parkování se týká vymezených silnic ve městě a provozní doby parkovacích automatů.

"A to tak, aby parkování na vymezených komunikacích města Mikulov bylo zejména pro obyvatele města Mikulov dostupnější. A to bez poplatku za parkovaní po celý týden v době od šesti hodin večer do sedmi hodin do rána v místech, kde se nacházejí parkovací automaty," upřesnil mluvčí radnice Dominik Ryšánek.

Změna začne platit od 3. listopadu. "V praxi to znamená, že nebude od 3. listopadu nutné platit parkovné v časech od šesti hodin večer do sedmi hodin ráno. Zpoplatněná doba stání bude tedy každý den od od sedmi hodin od rána do šesti hodin do večera," zdůraznil Ryšánek.