V pátky a soboty pojede nový zastávkový vlak z Břeclavi do Brna s odjezdem ve 22:41. Bude mít rovněž přípoje mimo jiné z Kobylí a Hustopečí, v turistické sezóně pak také z Mikulova. „O sobotách a nedělích bude stávající vlak z Hodonína v 5:08 do Břeclavi prodloužený až do Brna. Vznikne tak přímý vlak z Hodonína přes Břeclav až do Brna, který pojede osm minut po páté ráno,“ vyjmenoval ředitel společnosti Kordis Jiří Horský.

Konec tak čeká spoje linky R13 z Břeclavi do Brna po jedenácté večer, které jezdí v pátky, soboty a neděle, dále pak pondělní spoj stejné linky z Brna do Břeclavi po čtvrté ráno.

Víkendový noční vlak, který z Brna do Hodonína odjíždí pět minut po půlnoci, získá nově v Šakvicích na Břeclavsku přípoj do nedalekých Hustopečí. Mezi Hustopečemi a Hrušovany u Brna získají cestující ve všední dny nové spoje, které usnadní přesun na odpolední směny do Brna i Hustopečí.

„Lidé budou mít k dispozici nový spoj z Hustopečí ve 12:31 do Hrušovan u Brna, kde bude navazovat stávající vlak ze Židlochovic s příjezdem do Brna ve 13:18. Ve 12:40 odjede z Brna vlak směrem do Židlochovic, na nějž bude v Hrušovanech navazovat nový vlak s příjezdem do Hustopečí ve 13:22,“ upřesnil Horský.

Mimo lokální linky zasáhnou změny v jízdních řádech také dálkové spoje. Od 10. prosince tak Břeclaví a Brnem nově projede noční vlakový spoj mezi rakouským Štýrským Hradcem a německým Berlínem. „Jižní Moravou pojede také vlak EuroNight Chopin v nové trase z Varšavy přes Vídeň do Mnichova,“ přiblížil nedávno mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Rozšíří nabídku spojení do Polska

Národní dopravce dále rozšíří nabídku spojení do Polska přes Bohumín. „Jeden pár vlaků představuje spoj EuroCity Danubius z Vídně přes Břeclav, Bohumín do Krakova a zpět, který doplní nabídku spojení mezi Rakouskem a Polskem po hlavní trase přes Břeclav, Hodonín, Otrokovice, Přerov, Hranice na Moravě a Ostravu. Ve směru do Polska pojede v odpoledních hodinách a ve směru do Rakouska dopoledne," doplnil před časem Šťáhlavský.

V období platnosti jízdního řádu pro příští rok ujedou regionální vlaky Českých drah na území Jihomoravského kraje téměř deset milionů takzvaných vlakokilometrů. Oproti letošku tak půjde o víc než desetinový nárůst, který způsobí zejména o týden delší platnost nových jízdních řádů. Ve výsledku je tak rozsah dopravy srovnatelný s letošním rokem.

„Provozní koncept na všech tratích na jižní Moravě zůstává stejný, na většině tratí dochází pouze k drobným změnám na žádost objednatele s cílem zlepšit nebo vytvořit nové přestupní vazby a spoje,“ uvedl k novému jízdnímu řádu obchodní manažer Českých drah pro Jihomoravský kraj Alan Butschek.