Změny u staveb: opravy nábřeží Komenského i zavření vestibulu nádraží se zpozdí

Břeclav /FOTOGALERIE/ – Dopravní uzavírka břeclavského nábřeží Komenského, kde se nedávno propadla silnice, se protáhne o dva týdny do patnáctého srpna. V pondělí o tom informoval mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

„Zprovozněna bude od úterý alespoň pro autobusy zastávka Nemocnice a to pro linku 569 z obou směrů. Vzhledem k nové trase bude možné očekávat mírné zpoždění spojů,“ uvedl Holobrádek.



Uzavření průjezdu ulicí způsobilo poškozené potrubí kanalizace v blízkosti kulturního domu. Odborníci zjistili, že poškození je rozsáhlejší, než původně předpokládali.

Uzavření vestibulu odložili



Naopak k očekávanému uzavření vestibulu břeclavské výpravní budovy na nádraží kvůli opravám v pondělí nedošlo. Správci železnice termín odložili přibližně o měsíc. „Je to z důvodu administrativního vyřízení uvedení ČD centra do zkušebního provozu na Drážním úřadě,“ vysvětlila mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.



Do doby otevření centra budou pokladny pro cestující ve stávajících prostorách.