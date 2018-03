Změny v krajské radě: Chlupa vystřídal Vojta

Břeclav – Kulturní barbarství. Takto označil známý výtvarník Vladimír Franz zničení několika desítek velkoformátových obrazů, které vytvořili renomovaní umělci na sympoziu Velký formát na valtickém zámku v letech 1992 až 2005. „Je otázka, kde by se taková věc zastavila. Pak by se nemusel někomu líbit třeba barokní obraz v kostele,“ nastínil novinářům v pátek před vstupem do soudní síně. U břeclavského soudu vypovídal jako svědek v kauze bývalého kastelána valtického zámku Michala Tlustáka.