Podnikatelé se inspirovali v podobném zařízení v Praze. „Na konceptu pivních lázní spolupracujeme s pivovarem Bernard, který prostřednictvím jiného partnera provozuje pivní lázně v Praze. Ty jsme okusili jako návštěvníci a tento projekt se nám moc líbil,“ uvedl Martin Čermák.

Při hledání vhodných prostor podnikatele zaujal objekt s historickým podzemím ve Znojmě. „Když jsme viděli sklepní prostory vše do sebe zapadlo jako ozubená kola, a tak jsme pivní lázně ve Znojmě vybudovali,“ svěřil se Čermák.

Nad sklepem s pivními lázněmi, které již brzy uvítají první zájemce o nevšední zážitek, již od posledního únorového týdne funguje kavárna. „Tu jsme otevřeli 25. února. Do prostor vlastních pivních lázní sestoupí hosté po točitých schodech. Ve sklepě je prostor se dvěma káděmi, sprchu, infrasaunou a relaxačním lůžkem. Samotná pivní lázeň obsahuje přírodní extrakty surovin, ze kterých se vaří pivo Bernard. Jedná se především o pivovarské kvasnice, slad a chmel,“ přiblížila manažerka podniku Lenka Brindzová. Přesné datum otevření ještě majitelé nestavnovili.

Do pivních lázní může přijít jak dvojice, tak menší skupina lidí. Vše je privátní a pokud bude chtít být v lázních jen manželský pár sám, nikdo jiný se k němu nepřipojí.



Na novinku se těší obyvatel Znojma Jaroslav Dvořák. „Vynikající nápad. Dobré pivo mám rád já i manželka, takže se tam spolu jistě zajdeme podívat,“ konstatoval Dvořák.



Obdobné zařízení, jen zaměřené na víno, funguje již několik let například v Hustopečích na Hodonínsku. Relaxační koupele ve Wine Wellness – koupel v matolině, v červeném víně s Vonokvětkou,bylinné koupele s kombinací bylin dle vlastního výběru tam nabízí Hotel Amande. „Nenazýváme se lázněmi, protože neposkytujeme léčebné procedury. My jsme wellness s vinnou tematikou. Naši hosté si u nás mohou odpočinout v koupeli ve vylisovaných částečkách hroznů, máme vlastní vinnou kosmetiku založenou na vinných olejích, matolinových sirupech a podobně. Navíc nabízíme kosmetiku z hroznů. V tom jsme unikátní,“ řekla manažerka hotelu Barbora Ryzí.



Hotel nabízí vinnou detoxikaci, wellness proceduru s použitím vinné kosmetiky, ale také sezónní nebo stálou nabídku pokrmů šéfkuchaře Viléma Harašty, degustační několikachodové menu v restauraci i degustaci vín v místním vinařství.



Zájemci by si pobyt v hotelu měli rezervovat. „Zájem ze strany hostů o wellness je veliký. Když člověk jede na jižní Moravu, jede často i za vínem. My víno hostům nabízíme nejrůznějšímu způsoby,“ naznačila Ryzí.

Podle brněnské dermatoložky Zory Jakubíkové mají pivovarské kvasnice ale i extrakty z matoliny jisté antioxidační účinky. „V rámci wellness či lázeňského pobytu se člověku může udělat lépe a koupele mohou do jisté míry kůži prospět. Není to však medicínská kůra nýbrž lázeňská. Například pivovarské kvasnice obsahují vitamín B, který má pozitivní účinek na kůži. Obdobně je to s antioxidanty ve víně, které, jako polyfnenoly, ovlivňují stárnutí pokožky.

Takové procedury neublíží. Výraznější účinky pak člověk může pozorovat při dlouhodobějším využívání podobné kůry,“ přiblížila efekt pivních lázní či koupele v matolině Jakubíková.



Pivní lázně Znojmo nabídnou proceduru, která obsahuje pivní lázeň v jedné kádi pro jednotlivce, či pár. Dále neomezenou konzumaci piva Bernard, pobyt v infrasauně, občerstvení formou rautu a pobyt v odpočinkové zóně. Cena je od 990 Kč za jednu káď a hodinu.



Hotel Amande v Hustopečích nabízí vinnou detoxikaci, wellness proceduru s použitím vinné kosmetiky, sezónní nebo stálou nabídku pokrmů, degustační několikachodové menu v restauraci i degustaci vín v místním vinařství. Pobyt pro 2 osoby na 2 noci vyjde na 4 980 Kč.