Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ – Nízký nástupní plat, náročné přijímací řízení, riziková práce. To jsou tři faktory, které ovlivňují zájem lidí o práci u městské policie. Ve Znojmě hledá vedení města nové strážníky už téměř rok.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

Marně. „Také proto chceme zvýšit nástupní plat a také rizikový příplatek. Rádi bychom tak profesi strážníka zatraktivnili,“ uvedl starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Nováčka mezi sebou strážníci ve Znojmě uvítají již brzy. „Tabulkový stav je dvaapadesát a chybí nám sedm lidí. Zájem o tuto práci sice je, ale tím že máme velmi přísné podmínky pro přijetí, lidé nám prostě chybí,“ konstatoval ředitel Městské police Znojmo Ivan Budín.

Bezpečnost ve Znojmě nedostatek strážníků podle vedení města neovlivňuje. „Není to problém. Organizačně jsme jen upravili okrsky. Bezpečnostní kritéria máme stále stejná,“ dodal starosta Gabrhel.

Nové strážníky potřebují také v Mikulově. „Měli jsme šest uchazečů, nakonec vezmeme jen jednoho. Neprošli náročnými testy,“ naznačil velitel mikulovských strážníků Jiří Hamerník.

Jak dodal, má osobní zkušenost třeba s uchazeči, kteří již předtím sloužili u republikové policie. „Nejsem příznivcem toho, aby k městské policii chodili bývalí policisté či vojáci. Oni totiž mají ze zákona zbraň a nemusí mít zbrojní průkaz. U nás, pokud projde fyzickým testem, zažije zkoušky komise z ministerstva vnitra. To někteří včetně povinnosti udělat si zbrojní průkaz prostě neskousnou. Máme přísnější kritéria než policie či armáda,“ je přesvědčený Hamerník.

V Břeclavi či Hodoníně sice aktuálně strážníci nechybí, každý rok ovšem jeden dva ze služby odejdou. „A tak nové hledáme stále. Doplnit chybějícího strážníka se nám podaří zhruba v rozmezí tří až šesti měsíců. Ovšem často to bývá tak, že když někoho přijmeme, do tří nebo čtyř měsíců odchází jiný strážník a kolečko se opakuje,“ nastínil zástupce břeclavského velitele strážníků Zdeněk Novák.

Plat strážníka, který nastupuje jako mladý člověk bez jakékoli předchozí práce, není vysoký. „U nás začíná na jedenácti tisících třech stovkách. Je v páté platové třídě. Jenže to jde na tři měsíce do školy. Po zkouškách je v sedmé platové třídě a v praxi pak bere i s příplatky dvacet tisíc korun hrubého,“ doplnil Novák.

Platy strážníků rostou s délkou praxe. Potvrzuje to například ředitel Městské policie Hodonín Jindřich Vašíček. „Po úspěšných zkouškách po ukončení školení jsou u nás strážníci zařazeni do 6. platové třídy a pobírají rizikový příplatek, případně příplatek za směnnost, za soboty, neděle a noční směny. Zde to může dělat až jednadvacet tisíc korun hrubého,“ informoval Vašíček.

Po roce zapracování je strážník zařazen do 7. platové třídy, zvýší se mu rizikový příplatek a jeho plat tak může činit asi 22 až 24 tisíc hrubého. „S přibývající praxí se pak strážníkovi zvyšuje základní plat každé tři čtyři roky podle odpracovaných let. Uvedené částky jsou pouze orientační a jsou s ohledem na délku praxe a jiné okolnosti individuální u každého strážníka,“ uzavřel Vašíček.